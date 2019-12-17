MHP lideri Bahçeli, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partiye tepki gösterdi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu partiye tepki göstererek '' Komplo ve kurgu mucitlerinin işidir diyerek tepki gösterdi.