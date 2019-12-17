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  3. MHP lideri Bahçeli, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partiye tepki gösterdi

MHP lideri Bahçeli, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partiye tepki gösterdi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu partiye tepki göstererek '' Komplo ve kurgu mucitlerinin işidir diyerek tepki gösterdi.

Yazılı açıklamada bulunan Bahçeli, AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na tepki gösterdi. Bahçeli, "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir" dedi.

17 Aralık 2019 Salı 16:45

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