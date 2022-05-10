MHP lideri Bahçeli, İmamoğlu'nu kendi cümlesi üzerinden vurdu: " Asıl vız gelip tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirdiği Rize, Trabzon gezilerinde beklediği ilgili bulamamış ve programını takip eden gazetecilerin arasında Nagehan Alçı ve bazı gazetecilerin yer alması sonrası tepkilerin odağı haline gelmişti. Daha sonra kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt veren Ekrem İmamoğlu, çirkin bir üslupla," Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir, tırıs gider. Hiç umurumda değil." ifadelerini kullanmış gelen tepkiler üzerine "Vız gelir, tırıs gider." ifadesi için özür dilemişti.

Söz konusu olayların ardından yaşananları partisinin grup toplantısında değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"BU BELEDİYE BAŞKANININ HANGİ ŞEHRİN SİYASİ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMİŞ OLDUĞUDUR"

Bahçeli, İmamoğlu'nun Karadeniz turuna çıkmasının 6+1 formatındaki masaya baskı kurduğunu belirterek," Bizim anlayamadığımız can alıcı husus bu belediye başkanının hangi şehrin siyasi sorumluluğunu üstlenmiş olduğudur. Bu belediye başkanı hangi gizli gündemin peşindedir? İstanbul'u yüz üstü bırakıp gitmesi siyasi ahlağın neresine sığmıştır? İBB Başkanı cumhurbaşkanı adayı olma isteğindeyse karşımıza çıkıp mertçe itiraf etsin ki biz de ona göre muamele edelim." dedi.

"VIZ GELİR, TIRIS GİDER" İFADESİ

İmamoğlu'nu "Vız gelir, tırıs gider." sözleri üzerinden eleştiren Bahçeli şunları söyledi:

"İstanbul, İstanbul olalı böylesi bir zillet, böylesi bir hezimet ne görmüş ne de yaşamıştır. Asıl vız gelip tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur. İstanbul ziyan edilmiştir, kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Bu ayıbın kara lekesi hem belediye başkanının hem de partinin alnına kazınmıştır."

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