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  3. MHP lideri Bahçeli koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

MHP lideri Bahçeli koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

MHP lideri Bahçeli koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Koronavirüs salgınına karşı Çinli Sinovac şirketi tarafından  geliştirilen Coronavac aşısının ilk dozunu 15 Ocak'ta yaptıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün ikinci doz aşısını da yaptırdı. Partisinin genel merkezinde aşısını olan Bahçeli, Twitter hesabından aşı olduğu ana ilişkin bir fotoğraf paylaştı.

"COVİD-19 VİRÜS AŞISININ İKİNCİ DOZUNU YAPTIRDIM"

Bahçeli yaptığı paylaşımda," Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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