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  3. MHP lideri Bahçeli'den 23 Nisan paylaşımı!

MHP lideri Bahçeli'den 23 Nisan paylaşımı!

Milliyetçi Hareket Partisi genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabında 23 Nisan'a ilişkin paylaşımında bulundu.

MHP lideri Bahçeli'den 23 Nisan paylaşımı!

Milliyetçi Hareket Partisi genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabında 23 Nisan'a ilişkin paylaşımında bulundu.

Bahçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TBMM’nin 23 Nisan 1920’de açılması yakın tarihimizdeki en büyük atılımlardan, en önemli adımlardan birisidir. Bu tarihten sonra söz ve karar bizzat ve bilfiil Türk milletine geçmiştir. Milli Mücadele’nin şaşmaz yol haritası Gazi Meclis’in sarsılmaz kararlılığıyla çizilmiştir.

Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeği İlk Meclis’in manevi varlığında tecelli ve tescil edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesi Meclisi’mizin ruhunda yeşermiş ve yükselmiştir. Unutmayalım ki, TBMM hem Gazi hem de kahramandır.

Hiç kuşku yoktur ki, TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir. TBMM’nin 101’inci açılış yıl dönümüyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı yürekten kutluyorum.

TBMM’in ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, İlk Meclis’in saygın mebuslarına, ebediyete irtihal etmiş bütün milletvekillerine, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, şu an hayatta olan eski veya yeni tüm milletvekillerimize uzun bir ömür diliyorum."

MHP lideri Bahçeli'den 23 Nisan paylaşımı!

MHP lideri Bahçeli'den 23 Nisan paylaşımı!

MHP lideri Bahçeli'den 23 Nisan paylaşımı!

MHP lideri Bahçeli'den 23 Nisan paylaşımı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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