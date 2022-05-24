MHP lideri Bahçeli'den beklenmedik çıkış! " NATO'dan ayrılmak bile gündeme gelmelidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 10.00'da TBMM'de başlayan partisinin grup toplantısında kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli konuşmasında ekonomik sorunların yanı sıra siyaset, Türkiye ve dünya gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunarak önemli ifadeler kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Döviz fiyatında suni yükselişin frenlenmesi, enflasyondaki yükselişin önlenmesi amacıyla devlet tedbir üzerine tedbir almıştır. Konu beka konusudur.

Bu yoldan dönemeyeceğiz. Geri adım atmayacağız, aciz düşmeyeceğiz. Özellikle kur ve enflasyonda ekonomik gerçeklerle ters düşen artışların bir süre sonra istikrar kazanacağına inanıyoruz. Ama fiyat artışlarının önünü arkasını incelememiz gerekiyor.

Dikkatinizi çekiyorum, FETO bu kumpasın tam ortasında bulunan bir maşadır. Türkiye'nin ekonomik olarak köşeye sıkışmasını istiyorlar.

"FİYAT ETİKETLERİNİN KABARMASINA YOL AÇAN KİM YADA KİMLER VARSA SUÇLUDUR"

Vatandaşlarımızı mağdur hale getiren, soğandan patatese peynirden yumurtaya kadar fiyat etiketlerinin kabarmasına yol açan kim yada kimler varsa suçludur. Sahnelenen kirli oyunun bir parçasıdır.

KİRA FİYATLARINDA YAŞANAN ARTIŞ

Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konut fiyatlarındaki yükselişleri seyredemeyiz. Vatandaşların memnuniyetsizliği bizim de memnuniyetsizliğimizdir. Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak mecburiyetindeyiz.

Haksız kazanç peşine düşen, insanımızın sofrasına göz koyan fırsatçıların yakasında tutmalıyız, bedelini ödetmeliyiz. Denetimleri sıkılaştırarak, cebini dolduranları cümle aleme rezil etmeliyiz.

"TÜRKİYE BU SAHTE DEMOKRATLARA İNANMAYACAKTIR"

CHP, İP ve diğer ortakların buluşması beyhudedir. Türkiye bu sahte demokratlara inanmayacaktır. Dayanışmayla birlikte bu zorlukları aşacağız. Kavga ve kutuplaşmadan beslenen, yalandan nemalananları mağlup edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü olan 2023 aynı zamanda, istiklal haysiyetimizin ileriye taşınmasını sağlayacak tarihi bir eşiktir.

"ABDULHAMİT HAN'I SÖMÜRGECİLER, CASUSLAR SEVMEZ"

Osmanlı İmparatorluğu'nda tahta çıkan hiçbir padişah kendi çıkarını devletin çıkarından üstün görmemiştir. Abdulhamit Han'ı sömürgeciler, casuslar sevmez. Türk ve İslam Düşmanları hiç sevmez. Eğer Erdoğan, bu günün Abdülhamit'i olarak görülüyorsa bu gurur duyulacak bir durumdur.

Biz ecdadımıza dil uzattırmayız. Zillete düşenlere geçmişimizi yargılatmayız. Osmanlı İmparatorluğu bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, Atatürk bizimdir, Abdulhamit Han bizimdir. İkisini birbirinden ayırmak ne mümkün! İki kutlu isimdir. Dedelerimize hakaret edenler zillettedir.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİK BAŞVURUSU"

NATO Genel Sekreteri Finlandiya ile İsveç'in üyeliklerinin bir an önce işleme koyulmasını istemiştir. ABD Başkanı Biden bu iki ülkeyle temas halindedir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurusu ve Türkiye'nin haklı itirazları tüm boyutları ile tartışılmaktadır. İsveç ve Finlandiya'nın bölücü terör örgütü ile yakın ve dostane irtibatları saklanamaz düzeydedir.

Türkiye'nin İsveç Finlandiya'nın NATO üyeliğine isabetli çekinceleri henüz muhatapları tarafından dikkate alınmamıştır. Laf kalabalığı var, sonuç yoktur.

İsveç PKK'nın önde gelen silah tedarikçileri arasındadır. PKK'lı teröristler İsveç menşeili silahları Türkiye'ye doğrultmuşlardır. Hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz? İkinci Kandil Dağı İsveç'tedir.

"NATO İLE VAR OLMADIK, NATO'SUZ DA YOK OLMAYIZ"

Türkiye seçeneksiz değildir. NATO'dan ayrılmak bile gündeme gelmelidir. NATO ile var olmadık. NATO'suz da yok olmayız.

MİÇOTAKİS'İN ABD KONGRESİ'NDEKİ KONUŞMASI SONRASI ALKIŞLANMASI

Yunanistan Başbakanı'nın ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmasının 37 kez alkışlanması bize göre oldukça düşündürücüdür. Kongre üyelerinin Miçotakis'in konuşmasında ne bulduklarını bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey Türkiye'ye karşı ortak bir paydada buluştuklarıdır.

Kıbrıs Türk'tür. Türk kalacaktır. Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka bir yol yoktur. Kıbrıs'ın kaderi helenizm değil, Türklüktür."