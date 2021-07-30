MHP lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı ve 2023 açıklaması: Cumhurun zaferini yaşayacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız'a gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bahçeli, Cumhur İttifakı ve 2023 yılında yapılan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhur İttifakının dağılacağı iddiaları hakkındaki soruya yanıt veren Bahçeli, "Camdan vazo değil ki çatlamaya müsait olsun." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı tarihin, kültürün, medeniyet tasavvurunun geçmişten geleceğe buluşması, kucaklaşması, siyasi bir kararla taçlanmasıdır. Türkiye’nin Cumhur İttifakı’na ihtiyacı vardır. Bu gerçeği tartışmaya açmak bile abestir."

"CUMHUR İTTİFAKI’NDA ÇATLAK ARAYANLAR; 15 TEMMUZ’A TİYATRO, KONTROLLÜ DARBE DİYEN İŞBİRLİKÇİLERDİR"

Cumhur ittifakında şahsi çıkarların yerine milletin çıkarlarının ana eksen olduğunu ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli," İkbal hesapları değil istikbal hedefimiz, istiklal haysiyetimiz ittifak irademizde belirleyicidir. Şunu bilhassa ifade etmeye mecburum ki, Cumhur İttifakı 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında, ülkemizin maruz kaldığı çok çetin, çok cepheli saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucudur. Cumhur İttifakı’nda çatlak, kırık, sökük, defo arayanlar; 15 Temmuz’a tiyatro, kontrollü darbe diyen işbirlikçilerdir." şeklinde konuştu.

"SÖNMÜŞ SİYASET FOSİLLERİNİN ÇAPSIZ TENKİTLERİNE ALDANACAK YOKTUR"

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Gözlerine kara perde inmiş olanların Cumhur İttifakı’nı anlaması boşunadır. Sönmüş siyaset fosillerinin tezviratlarına, çapsız tenkitlerine aldanacak yoktur. Cumhur İttifakı güçlü Türkiye’nin, lider ülkenin, bölgesinde ve küresel alanda sözü dinlenen bir devletin müjdesidir."

"İTTİFAKIMIZ TÜRKİYE’Yİ BÖLGESEL GÜÇ VE LİDER ÜLKE YAPACAK"

Sadece bir seçim ittifakı kurmadıklarını dile getiren Bahçeli, " İttifakımız Türkiye’yi bölgesel güç ve lider ülke yapacak 2023 hedeflerini gerçekleştirmenin yanı sıra, İ’la-yı Kelimetullah uğruna asırlarca dünya barışının ve adaletinin teminatı, Türk-İslam aleminin ve bütün mazlum milletlerin yegane ümidi olan Türk milletini küresel bir güç haline getirecek, 2053 ve 2071 vizyonun alt yapısını adım adım kuracaktır. Böylesi bir vizyonun tarafları günlük siyasi çekişmelerle yüksek hedeflerini heba etmez, etmemelidir. Yola çıkarken ne dedik, “gayret bizden, tevfik Allah’tandır.” Aynı düşünce ve kararlılıktayız." ifadelerini kullandı.

"ÇILGIN TÜRKLER SEFERDEDİR "

“Lider Ülke Türkiye’nin amacındayız. Hedefimiz de 2023’te yeni bir Türk mucizesine imza atmaktır." diyen Devlet Bahçeli, " Çılgın Türkler seferdedir, güvenilir bir pusula olmadan yönlerini bulmaya çalışan çıldırmışlar ise tedirgindir” şeklinde konuştu.

"BİZ MİLLET NE DİYOR ONA BAKARIZ"

Kadir Yıldız’ın “Cumhur ittifakı ne zaman kadar devam edecek?" sorusuna Bahçeli şu yanıtı verdi:

"Millet nereye ve ne zamana kadar devam etmesini istiyorsa o zamana kadar. Bir vade biçmek doğru değil. Biz millet ne diyor ona bakarız. Türkiye’nin şartları, milli güvenliği, milli bekası, istikrarı ve demokratik normalleşmesi neyi gerektiriyorsa onu yaparız. Cumhur İttifakı tarihin doğru yerinde, doğru şekilde, doğru zamanlamayla durmaktır. Bu duruş geleceği imar ve ihya edecektir. Bundan en küçük şüphem yoktur.

"CUMHURİYET’İN ÖNÜNÜ AYDINLATACAĞIZ"

Bahçeli şunları kaydetti:

"Ortak akılla, ortak iradeyle hareket edip, 2023’te ekolojik açıdan güvenli, toplumsal bakımdan huzurlu, milli birliğini pekiştirmiş, ekonomik ve siyasi dengesini kurmuş; adil, adaletli, eşitlik ilkelerini ihata eden; aynı şekilde temel ve kronik sorunlarını çözmüş bir Türkiye’ye ulaşma azmimiz günbegün kuvvetlenmektedir.

Bunu başaracağız. 2023’te cumhurun zaferini yaşayacağız. Cumhuriyet’in önünü aydınlatacağız. Bunları yapabilecek inancımız, itibarımız, irfanımız, imanımız, irademiz, bunlarla mündemiç ittifakımız vardır."