MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar: Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından önemli satırbaşları...

"KİRLİ BİR TEZGAH KURULDU"

"Hedefin Türkiye olduğu bir tezgah kurulmuştur. Suç ve terör örgütü temincilerinin içinde olduğu dış tedarikçileri olan bir tezgah ile Türkiye'nin üzerine gölge düşmesi konusunda alçak bir rekabet devrededir.

CHP VE İP'NİN TUTUMU

CHP bunun üstlenicisi olmuştur. Asıl bizi düşündüren de İP Başkanının tavrıdır. Geçen hafta sayın Cumhurbaşkanını katil Netanyahu'ya benzeten ve ardından da Rize'ye giden İP Başkanının bu adımları incelenmeli ve nasıl bir oyunun sahnelendiği ortaya çıkarılmalıdır.

"SADECE DÜŞÜNCESİZLİKLE İZAH EDİLEMEZ"

Bile bile inadına yapar gibi huzursuzluğun fitilini ateşler gibi Rize'ye gitmesi yalnızca öngörüsüzlük, düşüncesizlikle izah edilemez. Sİyasi hayatı yalanla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın geçmişi gösteriyor ki baştan aşağı olay çıkarmak üzere planlanmıştır. Yanındakilerin de esnafa vandalca saldırması vehametin boyutunu gözler önüne sermiştir. Yöre halkı teenni ile hareket etmiş ve tuzağa düşmemiştir.

Kovid tedbirleriyle ilgili çıkışları ile gündeme gelen Viranşehir savcısının durumu da benzer bir durumdur.

PKK'NIN KULLANDIĞI MAKET UÇAKLARDA KANADA İMZASI

Pençe harekatının komuta merkezine maket uçaklarla saldırı girişimi de çok şükür zamanında isabetle engellenmiştir. Kanada SİHA'larımıza lazer kodu vermeyi sonlandırmıştı. Ne var ki müttefik olarak bilinen aynı Kanada Belçika ile birlikte terör örgütünün kullandığı maket uçakları çok özel teknoloji ile donatmıştır. Uzaktan kumanda edilen bu uçaklara bedeli 10 bin dolar olan sistemleri yerleştirmiştir.

Yine teröristlerin sızma girişimi yaptığı paramotorların da Kanada yapımı olduğunu hatırlatmak gerekmektedir. Ar damarları çatlamıştır.

"TÜRKİYE GÜNDEMİ VIDEO KAYITLARIYLA REHİN ALINMAZ"

İkazen diyorum ki kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanının boynuna tasma geçiremeyecektir. CHP yönetiminin siyaseti arazdır, marazdır. Türkiyenin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz.

"UYARIYORUM, HEDEF TÜRKİYE'DİR"

Uyarıyorum. Hedef Türkiye'dir. Birliğimizdir. İktidar ruhsatı ABD değil, kovboylar değil büyük Türk Milletindedir. Varsa yüreği yeten er meydanına buyursun. Çıksın karşımıza. Eğer demokrasimizi, milletimizin tarihi haklarını, milli birliğimizi can pahasına savunamazsak bu hayat hepimize haram olsun.

Biz bu şuurlar hükümetimizin yanında sokak çetelerinin, terör örgütlerinin karşısındayız. Çünkü biz Cumhur İttifakıyız. Hep birlikte Türkiye'yiz."