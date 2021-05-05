MHP lideri Bahçeli'den HaberTürk'e sert tepki: HaberTürk izlemiyorum!

Milliyetçi Hareket Partisi ile Habertürk TV arasında çıkan gerilim tırmanmaya devam ediyor. MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Öztürk'ün sert tepkisi sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de devreye girdi. Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla TV kanalına olan tepkisi ortaya koyan Bahçeli, "Habertürk TV izlemiyorum" dedi.

"KUDURDUNUZ DEĞİL Mİ? İFADESİ TEPKİ TOPLADI"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter tarafından Twitter üzerinden Habertürk TV sunucusu Ebru Baki'ye yönelik yapılan paylaşımda, "Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi? Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir" ifadelerini kullanmıştı.

"GAZETECİLERİ HEDEF GÖSTEREN AÇIKLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Tartışmanın çıkış noktası olan bu sözlerrin ardından MHP'ye ilk yanıt, Para Gündem programında Baki'ye konuk olan kanalın Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'den gelmişti. Aydemir, "MHP Genel Başkan Yardımcısı dün bir tweet attı. Ben dün yoktum ama bu programda senin partnerinim. Biz burada seninle de tartışıyoruz haber için. Ama yeni bir şey başladı. Beğenmedikleri bir şey olduğunda siyasetçiler gazetecileri hedef gösteriyor. Ben bu ifadeleri tekrar ağzıma almak istemiyorum. MHP'nin kurumsal şahsına da hiçbir şey söylemiyorum. MHP'nin kurumsal kimliği olsa oradan yapılırdı bu açıklamalar. Bu ifadeleri aynen, ne bir eksik ne bir fazla Ulvi Bey'e iade ediyorum. Bu programda gazetecileri hedef gösteren açıklamaları kabul etmiyorum" ifadeleriyle tepkisini dile getirmişti.

"SİYASETE AYAR VERME CÜRETİNİ NEREDEN BULUYORSUNUZ?"

Bunun üzerine MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Aydemir için, "Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz? Size bu gücü kim veriyor? Televizyon ekranlarından aklınızca siyasete ayar vermeye cüretini nereden buluyorsunuz?" ifadeleriyle Habertürk'ü eleştirdi.

BİR TEPKİ DE BAHÇELİ'DEN

Gerilim tırmanmaya devam ederken bir atak da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tartışmaya dahil olan Bahçeli, tepkisini "Habertürk TV izlemiyorum" ifadeleriyle dile getirdi.