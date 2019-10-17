MHP Lideri Bahçeli’den İlteber Yalçın için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın hayatını kaybeden oğlu için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Merhum Turan İlteber evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, mekanı cennet olsun diyorum. Başta Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Edip Semih Yalçın olmak üzere muhterem ailesine ve camiamıza sabır, metanet ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın hayatını kaybeden oğlu Turan İlteber Yalçın için Twitter üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP Lideri Bahçeli mesajında, " Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, çok değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ın emek emek büyütüp yetiştirdiği tertemiz evladı Turan İlteber Yalçın'ın elim bir kaza sonucunda hayatını kaybetmesinden gerçekten de büyük bir üzüntü duydum. Evladımızın acısı yalnızca ailesinin değil hepimizin müşterek acısıdır. Elbette hüzün dönemleri bölüşüldükçe zayıflayacak, kasvetli ve kederli günler paylaşıldıkça azalacaktır. Değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ın ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyorum. Merhum Turan İlteber evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, mekânı cennet olsun diyorum. Başta Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Edip Semih Yalçın olmak üzere muhterem ailesine ve camiamıza sabır, metanet ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA