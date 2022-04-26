MHP lideri Devlet Bahçeli, 6'lı masayı ateşe verdi! "Türk milletinin ekmeğini yeseler de gâvurun kılıcını sallamaktan çekinmiyorlar! Yüzlerinde meymenet yok."

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair konuları ele aldı. Bahçeli'nin hedefinde Millet İttifakı ve HDP Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu yasa teklifi vardı. 6'lı masa için çarpıcı açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Birbirine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar sonra dönüp gönüllerini almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"YÜZLERİNDE MEYMENET YOK"

6'lı masa üyelerine sert tepki gösteren Devlet Bahçeli, "4 Nisan 2022 tarihinde 3. kez toplanan 6 partinin ortak açıklamasının hayat ve siyasetin olağan akışıyla bağdaşan bir yanı var mıdır? Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gâvurun kılıcını sallamaktan çekinmiyor." ifadelerine yer verdi. İşte Devlet Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan satır başlıkları...

"Birbirlerine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar, sonra dönüp gönüllerini almaya çalışıyorlar.

Bunların dilinde şehitlerimize rahmet, Türkiye'ye övgü, teröristlere tepki, gelecekle ilgili umut yok, yüzlerinde meymenet yok.

Faturayı ödemezsen elektriğinin kesileceğini söylemiştim. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Karanlık emelleri olanların tercihi karalıktan mesaj vermektir. Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturası ile ilgili 4 milyon abonenin elektriğinin kesik olduğu iddiaları kuyruklu yalandır. Elektriği kesik abone sayısını 278 bin olduğu anlaşılmaktadır. Zillet ittifakının trafoları patlaktır.

HDP'li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımının tanınması teklif edilmiştir. Maalesef TBMM çatısı altında diasporanın bir ajanı bulunmaktadır. Bir fitnecinin Meclis'te yer alması zulümdür.

Herkesi uyarıyorum. TBMM gayrimüslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir. Türk milletine katliamcı, soykırımcı diyenlerin barınacağı bir mekan asla değildir"

"BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER"

"HDP Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu yasa teklifi için Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Milli birliğimizi sömürge hesaplarına, egemen güçlerin inisiyitafine teslim etmek isteyenler faal haldedir. Dünyanın enerji ve su kaynaklarını kontrol etmek isteyen yeni emperyalizm bunlara sahip milletler üzerinde hunhar oyunlar peşindedir.

Anlaşılan buralarda petrol, gaz, su, paylaşacak toprak bitmedikçe savaşlar da bitmeyecek. Bu kaynaklar tükenmedikçe göz yaşları da sona ermeyecektir.

Adına bazen terörizmi önlemek, bazen barış getirmek, bazen demokrasi kazandırmak denen küresel baskı ve dayatma mekanizması sürekli canlı tutulmaktadır. Terörizm büyük ve bereketli toprakları sömürmenin, parçalamanın bugünkü bahanesidir.

Türk milleti terörün belini kıracaktır. Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, sınır güvenliğimizi ihlal edenler, insanımıza ve topraklarımıza musallat olanlar doğduklarına bin pişman olacakları gibi bedelini de çok ağır, çok acıklı şekilde ödeyeceklerdir."