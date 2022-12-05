MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır

TBMM'de 12 gün aralıksız sürecek bütçe maratonu başladı. Bütçe görüşmelerine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, altılı masanın aday belirlemek için anket yaptığına yönelik soruya yanıt verdi.

Bahçeli, "15 Ocak'a kadar aday belirlemede bir kamuoyu araştırması yaparcasına, 'Bir anket yapalım, ankette kim çıkarsa ona karar verelim; siz de bu ankete müracaat edilirse katılır mısınız?' dediler. Ben henüz daha cevap vermedim" dedi.

ADAYINI AÇIKLADI

Aday konusunda bir düşüncesi olduğunu dile getiren Bahçeli, "Eğer birisi ankette bana gelirse, '6 kişi anket yapıyoruz, siz bu ankette kime evet dersiniz' derse, o zaman tercihim sınıf arkadaşımdır." ifadesini kullandı.

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AYNI ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDULAR

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 1971 senesinde mezun olmuştur.