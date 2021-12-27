MHP lideri Devlet Bahçeli çağrı yaptı! ALP Diş Hastaneleri yüzde 10 indirime gitti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin 27 Kasım'daki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın toplumsal rahatlama adına, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır." demişti. Bu açıklamanın ardından Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlıklarına indirim genelgesi gönderildi.

ALPİ DİŞ HASTANELERİ DE KATILDI

Söz konusu genelgeye birçok firma ve kuruluşlar olumlu yanıt vererek ürün fiyatlarında indirime gitti. Bu firmalar arasında Pendikli sevilen iş insanı ve MHP İl Yöneticisi olan Murat Şahin'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı ALPİ Diş Hastaneleri de katıldı.

YÜZDE 10 İNDİRİM YAPILDI

Kurumun sosyal medya hesaplarından #DevletiminYanındayım etiketiyle yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Alpi Diş Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve MHP İl yöneticisi Murat Şahin 40 teknisyen, 70 Diş hekimi ve 200 alt personel ile aylık 6000 hastaya hizmet verdiğimiz hasta nelerimizde 24.12.2021 tarihinden itibaren Diş hekimleri odasının izni doğrultusunda ekstra %10 indirim uygulamaya başlamıştır."