MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuştu! "Vatan sevgisiyle bir araya gelmişler, o zaman ne arıyorsunuz vatan düşmanlarıyla "

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devlet Bahçeli konuşmasında, Rusya - Ukrayna gerilimi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Almanya'da " Münih Güvenlik Konferansı"na katılması, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmesi ve Tarkan'ın polemik konusu olan Geççek şarkısına değindi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Şiddetin olduğu yerde huzur yoktur. Özellikle kadınlarımızı, çocuklarımızı hedef alan saldırı dalgası hepimizin şikayet konusudur. Geçen hafta maalesef yaşı 16 olan bir kız çocuğumuz hayattan koparılmıştır. Sıla isimli kızımız dilimizin anlatmaya varmadığı bir vahşet türüyle katledilmiştir. Beyaz gelinliği ile evinden çıkması gerek kız çocuğu kefeniyle evinden çıkmıştır. Şiddetin mutlaka önüne geçmeliyiz. Bu saldırganları en ağır cezayla cezalandırılmalıdır. Pişmanlık hükümleri geçerli olamaz. Kadına yönelik saldırılar maneviyat ilkelerimizin çiğnenmesi demektir.

"TECAVÜZ KONULARINDA GEREKİRSE İDAMIN GÜNDEME GELMESİ TEKLİFİNİ GÜNDEME GETİRMİŞTİK"

Kadına yönelik şiddete karşı görüşlerimizi paylaşmıştık. Parti olarak 6 madden oluşan teklifimizi kamuoyuna sunmuştuk. 26. dönemde TBMM'ye sunmuş olduğumuz, ruh sağlığı teklifinin bir an önce yasalaşması, kadın cinayetleri, tecavüz konularında gerekirse idamın gündeme gelmesi, şiddete özendirip teşvik edecek her türlü yayından kaçınılması, üniversitelerin psikoloji sosyoloji gibi bölümlerde görev alan akademisyenlerin ülkede şiddet haritasının çıkarılması, son olarak insanların huzuru projesinin tanıtılması ve ülkemizin her köşesine ulaştırılması teklifini gündeme getirmiştik.

SILA ŞENTÜRK CİNAYETİ

En başta 16 yaşındaki Sıla kızımız olmak üzere katledilen kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Azılı katillere dünyanın zindan edilmesini diliyorum.

Değerli arkadaşlar, biz içine kapanmış, kabuktan çıkamamış bir hareket değiliz. Hiç olmadık olmaya da niyetimiz yoktur. Bu davanın mücadelenin kesintiye uğraması tabiri caizse hayalin hayalidir. MHP, pergelin çivili ucunu Ankara'ya koyan, diğeriyle de dünyayı tarayan bir partidir.

"NEREDE BİR SOYDAŞIMIZ VARSA GÖNLÜMÜZ ORADADIR"

Türklüğün jeopolitik alanında küçük düşünmek yem olmaktır. Kim bizi yutmaya kalkarsa, boğazına dururuz, hepsinin nefesini keseriz. Bilmeyen varsa hatırlatayım, bizim adımız Türk milletidir. Medeniyetlere beşiklik, milletlere bilirkişilik yapan bir kültür kucaklaşmasının AFAD'ıyız. Bugün 3 kıtada manevi anıtlarımız olan, isminin ne kadar geniş coğrafyalarda yayıldığının belgesidir. Nerede bir soydaşımız varsa gönlümüz oradadır. Karabağ'dan Kırım'a Keşmir'e kadar 3 hilalin adı vardır, silinemeyecek adı ve şanı vardır. Hocalı bunlardan birisidir. 30 yıl evvel, zulüm dolu bir gecede, Hocalı kasabasında soydaşlarımızın kanı dökülmüştür. Hocalı tedavi edilememiş bir yaradır. 7 bin nüfuslu Hocalı'da bir soykırım suçu işlenmiştir. 613 soydaşımız şehit edilmiştir. Geride kalanlar yerinden yurdundan edinmiştir. Hocalı stratejik önemi yüksek olan bir bölgedir. İkinci Karabağ savaşı ile Azerbaycan Ermenistan kontrolündeki toprakları geri almıştır.

"TÜRKÜN VATANINA GÖZ KOYANLAR, BAĞIMSIZLIĞIYLA OYNAYAN DOĞDUKLARINA PİŞMAN EDİLMİŞTİR"

Azerbaycan ordusunun kahraman askerleri Ermeni askerlerini yıkıp geçmiştir. Türkün vatanına göz koyanlar, bağımsızlığıyla oynayan doğduklarına pişman edilmiştir. Laçin Hocalı Terter gibi pek çok yerleşim yeri kurtarılmıştır. Türkün Türk'e omuz vermesi, bir elin nesi varsa iki elin gücü olduğu cümle aleme gösterilmiştir. İHA'larımız SİHA'larımız destan yazmış, bu sayede Azerbaycan lehine güçlü kılınmasını sağlamıştır. Bu zafer tarihi bir belge hükmündedir.

"SUŞA BEYANNAMESİ TÜRKLÜĞÜN ORTAK BEYANNAMESİDİR"

Hocalı Türk'tür, Dağlık Karabağ Türk'tür. Bu tarih gerçeğini hiç kimse değiştiremeyecektir. Bir kere kalkan bayrak inmeyecektir. Mukadderatımız yıkılmayacaktır. Suşa beyannamesi Türklüğün ortak beyannamesidir. Kafkaslar'da fiili işgal peşinde koşmaları, muhtemel tehdit olarak durmaktadır. Ukrayna krizinin Azerbaycan ve diğer Türki Cumhuriyetlere sirayet etmemesi önemlidir.

"MUHATAP ÜLKELERDEN DÜRÜSTLÜK BEKLİYORUZ"

Biz hiç kimseyle savaşalım, düşman olalım demiyoruz. Hiçbir devletle husumet kamplarına ayrılalım demiyoruz. Ancak muhatap ülkelerden dürüstlük bekliyoruz. Bu beklentimizi karşılayan ülkelerle istikrar içinde geçiniyoruz. Hocalı'da 2. Karabağ savaşında şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Rusya ve Ukrayna gerilimi her gün boyut değiştirmektedir. Rusya'nın 2. dünya savaşından bu yana Rusya'nın en büyük savaşa hazırlandığını Boris Johnson açıklamıştır. Putin'in doğrudan Kiev'i hedef alınacağı iddia edilmiştir. Bu iddialar Rusya tarafından reddedilmiştir. Ama Rusya 19 Şubatta gövde gösteri niteliğinde bir tatbikat gerçekleştirmiştir. Bu iki ülke arasında gerilimi tırmandıran söylemler gözlenmektedir. Ayrılıkçı bölgelerin tanınmasını içeren tasarının Putin tarafından onaylanması yangına körükle gitmektir.

İMAMOĞLU'NUN MÜNİH'TEKİ GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILMASI

Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanımız bu konferansa katılmışken İBB Başkanı'nın da Münih'e gitmesi dikkat çekmiştir. İBB Başkanı, Münih'te hangi sıfatla bulunmuştur. Bu şahıs ne geziyor Münih'te? Sır tuttuğu bir görevi varsa söylesin de bilelim. Açık açık Türk demokrasisinin yetersizliğinden bahsetmiş, kurumların yıprandığını, Avrupa değerlerine ve demokratik normlara özlemin arttığını söylemiş. İBB Başkanı, Türkiye'yi kötülemiş ve kötü göstermiş. Bu skandal bir rezalettir, köksüzlüktür. Yabancı ülkelerde şikayet etmesi kararmış ve fosilleşmiş zihniyetini ele vermiştir. Türk düşmanlığı aleni olan Cem Özdemir isimli şarlatanla fotoğraf çektirip kucaklaşması soysuzluğun ete kemiğe bürünmesidir. Beraberce gülücükler saçmak, PKK ile buluşmak demektir, bölücülüğe hizmet demektir, şerefli bir davranış da sayılamayacaktır.

İstanbul demokrasiye aç olsaydı Münih'in yolunu zor bulurdun. Türkiye'de demokrasi sakat olsaydı belediye başkanlığı koltuğuna oturmayı ancak rüyanda görürdün. Bizim gözümüzde İBB Başkanı mefluçtur. Bu vefasızlığın cevapsız bırakılmayacağı da mutlaka görülecektir.

6 MUHALEFET PARTİSİNİN BULUŞMASI

Bu kapsamda tavizsiz tutum siyasi ilkemizdir. Milli duruş adamlık ister, mertlik ister, ahlak ister, vicdan ister. Adına Millet İttifakı denilen aslında zillet olan siyasi oluşum bu tablonun tersine yelken açmıştır. Zillet ittifakının 6+1 formatında planlayıp gerçekleştirdiği 12 Şubat toplantısı devamlı tartışılmış, isabetli tespitlerimiz haksız eleştirilere uğramıştır. Mizahi karakteri üst düzeyde olan şu iddiaya bakar mısınız: Yuvarlak masa heyecan yaratmış, vatan sevgisiyle bir araya gelmişler. O zaman ne arıyorsunuz vatan düşmanlarıyla. Kılıçdaroğlu, HDP'yi daha fazla saklayamamış en sonunda HDP'nin yok sayılamayacağını söylemek zorunda kalmıştır. İşte bu itirafname zillet partileri arasındaki onursuz ilişkiyi gözler önüne sermiştir.

12 Şubat yuvarlak masa toplantısı hususunda en sivri çıkışı Kobanili Serok Ahmet yapmıştır. Bu şahsın derhal tıbbi bir müdahaleyle karantina altına alınmasını öneriyorum. Allah muhafaza tedavilere cevap vermeyen acıklı hallere düşecek. Serok Ahmet'in bu diyarla bağı kopalı çok olmuştur. Serok dikkat etsin kurdun gözünü kan bürüdü mü Kobani'ye kaçmakla bile kurtulamaz.

Bak Davutoğlu; benim 28 Şubat 1997'de başbakan yardımcısı olduğumu ispat etmezsen namerdin en önde gidenisin. MHP, 18 Nisan 1997 tarihinde yapılan seçimden başarıyla çıkmış, 57. koalisyon hükümetinde katılmıştır. Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu yalan makinesine dönüşmüştür. Bunlar Serok için geçerli değildir, Kılıçdaroğlu için mesele değildir.

Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarına Türkiye'nin teslim edilmesi milli çözülmeye davettir. İtibarsızlık bunlarda, aldatma bunlarda, hayal tacirliği bunlarda...

TARKAN'IN GEÇÇEK ŞARKISI

Bildiğiniz gibi Türk müziğinin meşhur yorumcusu Tarkan bir şarkı sözü yazıp bunu da seslendirdi. Bu şarkıya musallat olanlar çıkmıştır, bunlar da ortadadır. Tarkan geçecek diyor, elbette geçecek zor günler geçecek, terör geçecek, felaketler geçecek, sorunlar bitecek. 6 rakamına lütfen dikkat buyurunuz. Bu rakamı ters çevirdiğinizde 9 rakamı ortaya çıkar. Mesele bakmak değil görmek. Türkiye'nin sırtına bindirilmek istenen ağır külfettir. 9 rakamına bakınca gördüğümüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, 9 ışıktır, sosyal ve ekonomik sorunların süratle geçeceğinin müjdecisidir. Çoğu gitmiş azı kalmıştır. Tarkan şarkı sözleriyle Kovid-19 dönemini kast ettiğini söylüyor, hayır diyorlar. İddialar doğru olsa bile bir iktidar bir şarkıyla yıkılmaz, yıkılamaz.

Çiçek açar güneş soldursun diye

Bende Türklük için kurban doğmuşum

Anamdan Tanrı'ya son bir hediye

Bende Türklük için kuban doğmuşum

Dedem değirmenci, babam kaptanmış

Ninem tarlalarda kavrulmuş, yanmış

Bir çift ağam yurda sunulan kanmış

Bende Türklük için kurban doğmuşum.

Bir kısmını paylaştığım bu şiiri kaleme alan, davamızın iftihar burçlarından olan saygın büyüğümüz merhum Fethi Tevetoğlu’dur ve onun kardeş torunu Tarkan’dan başkası değildir.

Buradan Zillet ittifakına ekmek çıkmaz. Her şey geçer, kaldı ki hayat geçiyor, ömür geçiyor. Geçmeyecek olan şeyler de vardır, ihanetin sızısı geçmez, kötü sözün yarası geçmez, şehitlerimizin acısı geçmez, Türk ve Türkiye sevdamız asla geçmez, geçemez, geçmeyecektir.

Tarkan'ın şarkı sözlerini beka meselesine bağlayacağımı söyleyenler, şimdi dağılabilirler. Konuşmalarıma merak salanlar fazla çırpınmasınlar, bilsinler ki karga, bülbüle taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış.

Tarkan'dan muhalif bir figür üretme peşine düşenler onun 'Kıl Oldum Abi' şarkısını dinlesinler.

Herkes kendi işine bakmalı, kendi alanıyla sınırlı kalmalıdır.