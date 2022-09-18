MHP lideri Devlet Bahçeli Kayseri'den Millet İttifakına seslendi! "Zillet ittifakının istikameti şaşmıştır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir"

MHP lideri Devlet Bahçeli '2023'e Doğru Aday Belli Karar Net' mitingeri kapsamından Kayeriye giderek millete seslendi. Mitingde yaptığı konuşmalarda önemli açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli Milllet İttifakına da seslenerek "Bir isim üzerinde anlaşamayanların milletin geleceği için nasıl uzlaşacaktır." dedi.

Mitinde konuşan Devlet Bahçeli'nin önemli satır başları şu şekilde;

"SİNSİ BİR TERTİP DEVREDEDİR"

Türkiye içeride ihanet, dışarıda husumet sarmalındadır. Türkiye’de küresel cinayet şebekesinin tanıdık işbirlikçiler şebekesi ile sinsi bir tertip devrededir. Öncelikle bir tavır geliştirmemiz bu aşamada şarttır. Bu nedenle hepinize soruyorum. Kulakların pasını silmenizi umuyorum. Zillet İttifakı hepten denge kaybına uğrasın. Önemle altını çiziyorum ki tüm gözler üzerimizde. Durgun muyuz, aciz miyiz atılgan mıyız bunu inceliyorlar.

"DAVETSİZ GELEN DÖŞEKSİZ OTURMAYA MAHKUMDUR"

Geliyor gelmekte olan' masalını anlatanlara sesleniyorum. Nereye gelmeye, kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz? 'Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var' diyoruz. Uyarayım; davetsiz gelen döşeksiz oturmaya mahkumdur. Türkiye geçmişinden kaçan kendine güveni olmayan ülke durumuna düşürülmek isteniyor. Bunun adı zillettir.

"SÖZÜMÜZ SENET, ÖZÜMÜZ KEFİLDİR"

Onların adayı şu olmuş bu olmuş önemli değil, kaldı ki henüz icazet gelmedi. Bir isim üzerinde anlaşamayanların milletin geleceği için nasıl uzlaşacaktır. Zillet İttifakı’ndan hiçbir halt olmaz. Bunları itibarları sıfırlanmış, onlar varsın aday falı atsınlar. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Sözümüz senet, özümüz kefildir. 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

"CHP ZİHNİYETİNİN GÜNAHLARI DİZ BOYUDUR"

Tarihte gerçekte ne olup bittiğinin araştırılması tarihçilerin işidir. Biz tarihimizi ideolojik gayelerle saldıranlara müsaade etmeyiz. Türk tarihi onların tarihi değildir. Tarihimizi aşağılamaya çalışan köksüzlere müsaade yok. Kadir kıymet bilmeyen Türkiye muhalifi kaymak tabaka, bizi biz yapan değerleri alçakça hedef almaktadır. Bu CHP zihniyetinin günahları diz boyudur.

"SULTAN VAHDETTİN HAİN DEĞİLDİR"

İzmir'in meşrebi ağır yaralı belediye başkanı ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Bugünkü CHP zihniyeti gece ile gündüz gibi farklı. Kılıçdaroğlu tarih bilmez, erdem bilmez, edep bilmez bildiği tek şey yalandır, izansızlıktır. Dünyanın hiçbir yerinde milli kimliğe ve tarihi köklere bu denli tahammülsüzlük hain ve haşarat yığını görülmemiştir. Osmanlı imparatorluğunun son padişahı Sultan Vahdettin, hain miydi, değil miydi? Revaçtaki münakaşa budur. Sultan Vahdettin'in kusurları olsa da hain değildir.

"ZİLLET İTTİFAKI YARINLARIMIZA PERDE ÇEKEMEYECEK"

Kılıçdaroğlu, Sakarya Savaşı’nın Sakarya'da yapıldığını zannediyormuş. Konuşmasına toplu alkış olması da cehalet örneğidir. Zillet İttifakı yarınlarımız perde çekemeyecek, Büyük Türkiye’nin doğuşuna engel olamayacaklar. Türkiye ekonomisini kötüleme peşindeler, terörle mücadeleyi bitirmenin peşindeler.