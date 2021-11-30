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  3. MHP lideri Devlet Bahçeli, Mansur Yavaş'ı uyardı: Dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefes var

MHP lideri Devlet Bahçeli, Mansur Yavaş'ı uyardı: Dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefes var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Alparslan Türkeş’in 104’üncü doğum günü dolayısıyla düzenlenen programa zorla giren kişiler ile etkinliğe katılanlar arasında çıkan arbedeye ilişkin olarak," Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'da Alpaslan Türkeş'in 104'üncü doğum günü kapsamında düzenlenen programda çıkan arbede hakkında değerlendirmede bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli," Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Beyin elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var” ifadelerini kullandı. 

 

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