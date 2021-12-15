MHP lideri Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'na eleştirdi: Zillet ittifakının ruhu ve ruhsatı Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir

Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmeleri, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu, ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı konusunda yaptığı açıklamasını değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Zillet İttifakı’nın Meçhul Cumhurbaşkanı Adayı ile Siyasi ve Ekonomik Provokasyonlar” başlıklı yazılı açıklamasında yer alan ifadeler şöyle :

"2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi esnasında özellikle zillet ittifakı partileri vasıtasıyla sahnelenen ilkesiz, iradesiz ve itibarsız görüntüler milletimizi derinden yaralamıştır. Bu süreçte CHP, HDP, İP ve diğer marjinal partiler arasındaki ilişki, irtibat ve ittifak ziyadesiyle billurlaşmış ve bilenmiştir.

TBMM'ni terörize etmek, olay çıkarmak, kavga ve dövüş ringi haline getirmek maksadıyla arkası önü hesaplanmış planlı bir tahrik kampanyası devamlı surette tırmandırılmıştır. Bilhassa CHP ile HDP sözde Kürdistan ortak paydasında buluşmuşlar, Türkiye karşıtlığında birleşmişler, milli irade karşısında tecessüm eden husumet cephesine girmişlerdir.

"GAZİ MECLİSİ'MİZİ SABOTE EDEN MUHALEFET PARTİLERİ ÜLKEMİZİN DEMOKRATİK İMAJINA GÖLGE DÜŞÜRMÜŞLERDİR"

Nitekim TBMM Genel Kurulu'nda demokrasi ayıpları, ahlak kayıpları, akıl tutulmaları, devlete ve millete meydan okuyan küstahlıklar zincirleme şekilde cereyan etmiştir. Birbiri ardına tetikledikleri skandallarla Gazi Meclisi'mizi sabote eden muhalefet partileri ülkemizin demokratik imajına ve hukuk prestijine zarar vermekle kalmamışlar, bütçe müzakerelerinin saygınlığına da gölge düşürmüşlerdir.

TBMM'nin bir asrı aşan şerefli mazisinde böylesi bir karanlık tablo hiç görülmemiş, hiç yaşanmamış, hiç var olmamıştır. Türkiye sahip olduğu beşeri cevher, ekonomik kapasite, diplomatik kabiliyet, tarih ve kültür hazinesi, potansiyel güç ve jeopolitik müktesebatla büyüklüğünü her saha ve zeminde göstermiş bir ülkedir. Hiçbir sorunumuz çaresiz ve çözümsüz değildir.

"BU ÇÜRÜMÜŞ SİYASET İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN EN CİDDİ TALİHSİZLİĞİ VE RAHATSIZLIĞIDIR"

Ancak zillet ittifakının yegane propaganda retoriği yıkım edebiyatıdır. Hayatın olağan akışına, hadiselerin film şeridi gibi geçişine ne bir yorum, ne bir teklif, ne de sağduyulu ve sorumlu bir fikir getiremeyen bu çürümüş siyaset ittifakı Türkiye'nin en ciddi talihsizliği ve rahatsızlığıdır. Maalesef Türkiye aylardır, zillet ittifakının meçhul ve müphem "Cumhurbaşkanı adayı" üzerinde devam edegelen fuzuli tartışmalarla meşgul edilmektedir. Sivriltilmeye çalışılan sipariş isimler etrafında yoğunlaşan adaylık karmaşasının esasen taktik bir siyaset kurnazlığı olduğu da gözümüzden kaçmamaktır.

"ZİLLET İTTİFAKININ RUHU VE RUHSATI TÜRKİYE DÜŞMANLARININ ELİNE GEÇMİŞTİR"

Buna rağmen zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını belirlemeye, CHP Genel Başkanı'nın iddia ve ifade ettiğinin aksine, ittifakı oluşturan partilerin genel başkanlarının mezun olmadığı açıktır. Hala ve henüz zillet partilerinin sırtını yasladıkları efendilerinden bir aday işareti alamadıkları ortadadır.

CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp iki de bir "İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım" dese de çabaları beyhudedir; çünkü bu sakil zihniyet karar ve irade haysiyetini çoktan yabancı güçlere devretmiştir. Zillet ittifakının ruhu ve ruhsatı Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir.

"CHP GENEL BAŞKANI'NIN İP BAŞKANI'NA BAŞBAKANLIĞI LAYIK GÖRMESİ SİYASİ TÜKENİŞLERİNE BARİZ DELİLDİR"

Anlaşılan odur ki, cumhurbaşkanı adayının hüviyeti çerçevesinde bilinçli ve sistematik bir arayış canlı tutulmaktadır. İsimleri kamuoyunda parlatılan genel başkanlar ve belediye başkanları ise alttan alta polemikleri kaşıyıp kamçılamaktadır. Türk milleti böyle bir gergin atmosfere mahkum ve müstahak görülemeyecektir.

Türkiye'nin geleceğine dair en küçük hazırlıkları, dişe dokunur bir tane projeleri bulunmayanların cumhurbaşkanı adayının kimliği ve kişiliğiyle ilgili gündem oluşturma, bunu da sürekli sıcak tutma gayeleri milletimize karşı saygısızlık, aynı zamanda ağır bir kusurdur.

CHP Genel Başkanı'nın İP Başkanı'na Başbakanlığı layık görmesi, İP Başkanı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ikinci Fatih'e benzetip yüzünde Rabbi Yesir gördüğünü ileri sürmesi birbirine kumpas hazırlayan, birbirinin kuyusunu kazan zillet partilerinin traji komik hallerine ve hezeyana batmış siyasi tükenişlerine bariz delildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde fiilen ve hukuken bulunmayan Başbakanlık makamına ittifak ortağını yakıştıran ve uygun bulan Kılıçdaroğlu hem muhatabıyla alay etmekte, hem de dipsiz bir uçuruma itmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı olan militanlar hakkında İP Başkanı'nın sessiz kalması ise bir başka rezalet, işlenen suça bir diğer ortaklıktır."