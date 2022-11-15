MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu! "HDP'nin siyaset hayatında yer almasına tahammül edemiyoruz"

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında katıldı. Kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştiren Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

EYT'liler ile sözleşmeli çalışan vatandaşlarımızın lehine olacak kanunu düzenlemeleri de hayata geçirmiş olacağız. Cumhur İttifakı hiç oyalanmıyor, MHP'de hiç durmuyor. Hizmet etmeyi milletten mükafatı Allah'tan bekleyen insanlarız. Karıncalar gibi çalışıyoruz. Zahmetsiz rahmet olmaz, lafla peynir gemisi yürümez.

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Bildiğiniz gibi "2023'e doğru aday belli karar net" mitinglerimizi gerçekleştiriyoruz. Samsun'da mitinglerimize devam edeceğiz. Türkiye'yi zilletin 6+1 kumar masasına bırakmayacağız.

"TERÖRÜN MEZHEBİNDEN, MİLLETİNDEN ASLA BAHSEDİLEMEZ"

Şehit analarına şehit babalarına vefa borcumuzu ödemek zorundayız. Türk milleti terörle yaşamak zorunda kalmayacaktır. Parayı veren kim olursa olsun teröristlere tetiği çektirmektedir. Terörün mezhebinden, milletinden asla bahsedilemez. Türkiye ne zaman güçlü adımlarından söz ettiyse, çok gecikmeden asimetrik saldırılara maruz kalmaktadır. Türkiye ne zaman prangalarını kırmaya başlasa terör örgütlerinden kanlı cevap almaktadır. Bu bir karanlık döngüdür. Terörist dediğimiz ruhu ve bedeni satın alınmış Türkiye düşmanları tarafından maliyetsiz bir durumdur.

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Terör ise terörizmin bir yüzüdür, terörizmle mücadele aslında Türkiye düşmanlarıyla topyekün mücadeledir.

"KİRALIK KATİLLER SÜRÜSÜ"

Terör örgütleri, kiralık katiller sürüsüdür. Terörün haklı bir gerekçesi asla olamaz.

Herkes terörle arasına kalın bir çizgi çekmek zorundadır. Her muhit ve mecrada olduğu gibi TBMM'de bölücü sima istemiyoruz, terörist görmeye dayanamıyoruz. Sözde Kürdistan propagandası yapan HDP'nin siyaset hayatında yer almasına tahammül edemiyoruz. HDP PKK'nın eylem yoldaşıdır. HDP, CHP'nin çıkar kardeşidir.

"BUNLARA ACIRSAK GÖK GİRSİN KIZIL ÇIKSIN"

İstiklal Caddesi'nde kiralık katillerini üzerimize salanlara da misliyle karşılık vereceğiz. Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz. Ciğer yanmayınca göz yaşarmazmış. Bizim ciğerimiz yansa da düşman sevindirmemek için gözümüzden yaş dökmeyeceğiz. Bu barbar saldırının arkasındaki yabancı örgütler mutlaka netleşecektir.

Masumlara bombayla saldıranlar, buna göz yumanlar, bununla itibar kazanacaklarını zannedenler şerefsiz kere şerefsizdir. Haklı mücadelemizden geri dönüş yoktur. Düşmanca saldırıların hesabı A'dan Z'ye sorulmazsa, bunlara acırsak, gök girsin kızıl çıksın.

"KORKMAYIN, ÜRKEMYİN, 40 DEREDEN SU GETİRMEYE KALKMAYIN"

Düşmana asla merhamet edilmeyecektir. Bölücü terör örgütüne aman verilmeyecektir. Terörizmle mücadelede muazzam sonuçlar alınmaktadır. CHP yönetimine çağrım terörizmle aralarına kesin bir çizgi koymalarıdır. Zillet ittifakının yeni bir toplantısı İstiklal Caddesi saldırısının gölgesinde yapılmıştır. Sonuç bildirgesinin hiçbir satırında PKK, YPG yoktur. Terör diyorlar ama örgüt ismini sayamıyorlar. Terörist bellidir, terör örgütü belirlenmiştir. YPG bize saldırmaz diyen Kılıçdaroğlu ne hissetmiştir? Bu terör örgütünün ismi, cismi, kimliği nasıl tarif edilmelidir. HDP'nin sözde taziye mesajıyla 6'lı masanın mesajı arasında fark var mıdır? Zillet ittifakı katile katil diyememiştir. Bu siyaset, Türkiye'nin hakkını ve hukukunu savunan bir siyaset değildir. Zillet ittifakına sesleniyorum; korkmayın, ürkmeyin, 40 dereden su getirmeye kalkmayın. Çıkın milletimizin huzuruna, mertçe, PKK terör örgütüdür, canidir, hem milletimizin hem de insanlığın ortak düşmanıdır deyin. Cesaretle konuşun ki adam mısınız değil misiniz onu idrak edelim.

Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağım diyen Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya çıtını çıkarması eşyanın tabiatına aykırıdır. HDP neyse CHP aynısıdır. Aynı gövdenin zehirli sarmaşıklarıdır.

"SUSMAYACAĞIZ, SİNMEYECEĞİZ, GERİ GİTMEYECEĞİZ..."

İstiklal Caddesi saldırısı Türkiye'nin hızını kesme saldırısıdır. İstiklal Caddesi saldırısı tıpkı Gezi Parkı gibi büyüyen ve güçlenen Türkiye'yi geriye düşürme girişimidir. Ekonomimizi hedef alıyorlar, iç barış ortamımızı hedef alıyorlar. ABD menşeili bir gazetenin bombalamayı Haber değerinde servis etmesi kirli bir kampanyadır. Beyoğlu'nun en işlek caddesinin seçilmesi tesadüf değildir. Bu kanlı saldırının maksadı Türkiye'nin 2023 vizyonunu baltalamaktır. Saldırıyı seçimler nedeniyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler sadece namussuz değil, aramızda dolaşan casuslardır. Bu iddiayı diline dolayanların Türkiye diye bir ülkesi olamayacaktır. Bunlar hakkında aynısı yapılmalı, doğduklarına bin pişman edilmelidir. Kafalarını ezmeye devam edeceğiz, her hain korkaktır. Susmayacağız, sinmeyeceğiz, geri gitmeyeceğiz, terör ihanetinin üzerine üzerine yürüyeceğiz. Allah bizleri dostlarımızın ihanetinden korusun.

"SELAM OLSUN TURAN COĞRAFYASINA"

Kıbrıs Türkleri, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Kıbrıs Rum Kesimi adanın hakimi değildir. Kıbrıs adasında adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm Kıbrıs Türk Halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesiyle başlanacak bir sürecin ardından tescil edilebilecektir. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı hem Türkiye Yüzyılı hem de Türk Yüzyılı olacaktır. Tanrı dağlarının eteklerinden dünyaya barış yayılacaktır. Bizim için vatan büyük bir ülkedir, onun adı da turandır. Selam olsun Turan coğrafyasına.