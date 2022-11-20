MHP lideri Devlet Bahçeli Samsun'da konuştu! "Biz, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız"

Samsun'da Aday Belli Karar Belli mitinginde halka hitap ederek öneli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli'nin önemli satır başları şu şekilde;

Milliyetçi ülkücü hareket ile Cumhur İttifakı, Türk milletinin geleceğini kurmak, Türk devletinin geleceğini kurtarmak ve mazlum milletlere kılavuzluk etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da göreve hazırdır.

İçine düştükleri buhranın bizi alakadar eden tarafı yoktur. Ancak Türkiye'mizin istikbalini riske atacak sakıncalı ilişkileri ve sancılı ünsiyetleri olduğundan dolayı zillet ittifakının kundura derisinden maskesini indirmek de bizim için milli bir görevdir. Tek bildikleri güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönme planlarıdır.

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ZİLLET İTTİFAKI KUKLADIR

Her birinin gizli ajandası, farklı adayları vardır. Birbirleriyle anlaşamayan, birbirinin kuyusunu kazıp masadan kalkmak için fırsat kollayan partilerin ortak akla sahip olduğunu ileri sürmek temelsiz bir uydurmadır.

Çıkarları dışında hiçbir şey gözetmeyen partilere güven duyulur mu, ruhsat verilir mi? Zillet ittifakı kukladır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır.

BERABERLİĞİMİZİ SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ

Seçimlere giden süreçte adayımız belli, kararımız nettir. Karar verdik, mutlaka tatbik ve takip edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız. Hiçbir gevşemeye, gönül kırıklığına müsaade edeceğiz. Seçime kadar değil, Türkiye Yüzyılı'nın çatısını elbirliğiyle öresiye kadar aziz milletimizi üst lige taşıyana kadar biriz diyeceğiz.

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SİSTEM TARTIŞAMALARI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kabul edip onaylayan aziz Türk milletidir. Millet ne diyorsa, boynumuz kıldan incedir. Milletin seçimini karalayanlar demokrasiyi ağızlarına alamaz, adaleti diline dolayamaz, ahlaktan da bahis açamaz. Bu sistemle ülkemiz dış politikada altın çağını yaşamaya başlamıştır.

KILÇDAROĞLU'NUN YOLU NAMERTLİK YOLUDUR

İstanbul Borsası, Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırmaktadır. Yatırımcılara borsaya gitmeyin çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, gavurun kılıcını sağlayan, Türkiye'nin imajını yaralamaya çalışan milli güvenlik sorunudur. Kılıçdaroğlu'nun yolu namertlik yoludur.

Cumhuriyet Halk Partisi, aziz Atatürk'ün ilkeleri ve Türkiye tehdit altındadır. Bu zillet zihniyeti ne söylerse söylesin, hangi iftiradan medet umarsa umsun, bugün devlet çok daha güçlü, millet çok daha umutlu, gelecek çok daha aydınlıktır.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BELİ KIRILMIŞTIR

Terörle mücadelede çok önemli kazanımlar elde edilmiş, bölücü terör örgütünün beli kırılmıştır. PKK/YPG terör örgütünün eylem kapasitesine darbe indirilmiştir. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridoru baltalanmıştır. Kahraman güvenlik güçlerimiz sınır ötesinde, yurt içinde hainleri etkisiz hale getirilmiştir. Terörist neredeyse Türkiye artık orayı yıkıp geçmektedir. Tehdit nereden kaynaklanıyorsa açık hedef artık orasıdır.

Teröristi besleyen dost görünümlü şaibeli ülkeler, güvenliğimizi sabote etmek için kiralık katiller kullanmaktadır.

TAKSİM SALDIRISI

13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırı, Türkiye düşmanlarının faal olduklarının en son kanıtıdır. Tüm vatan evlatlarına Allah'tan rahmet niyaz ediyor, tedavi gören kardeşlerimize şifalar diliyorum.

PENÇE KILIÇ HAREKATI

Dün gece yarısı başarıyla icra edilen Pençe Kılıç Hava Harekatı'yla teröristlerin sığınakları, mağaraları vurulmuş ve kullanılamaz hale gelmiştir. Hainler için hiçbir yer korunaklı değildir. Vakit, dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi tüm gücümüzle destekliyor, en alt rütbeden en üst rütbeye kadar hepsini tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Hainlere, eşkıyalara, canilere karşı şühedanın, gazilerimizin ve milletimizin yanındayız. Biz, ekonomik teröristlere karşı ekmeğimizin, emeğimizin, alın terimizin tarafındayız. Biz, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız.