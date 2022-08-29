MHP lideri Devlet Bahçeli: "Yunan hükümeti aklına başına almalı, çılgınlık peşinde koşmaktan acilen ve derhal vazgeçmelidir"

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Girit Adası'nda konuşlu S-300 Hava Savunma Sistemi aracılığıyla radar kilidi atmasını sert bir dille eleştiren Devlet Bahçeli, "Bunlar yüz yıllık kuyruk acısının, yüz yıldır yaşadıkları kabusun asimetrik bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli: "Yunan hükümeti aklına başına almalı, çılgınlık peşinde koşmaktan acilen ve derhal vazgeçmelidir"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın göstermiş olduğu düşmanca tavır için "Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'de milletimizin sabrını zorlaması, havada ve karada tacizlerini sıklaştırması esasen yüz yıllık kuyruk acısının, yüz yıldır yaşadıkları kabusun asimetrik bir yansımasıdır." ifadelerini kullanarak sert bir dille eleştirdi.

1922'DEN DAHA AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEKLER

Yunanistan hükümetinin ciddi bir provokasyon peşinde olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bunun yanında, Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Girit Adası'nda konuşlu S-300 Hava Savunma Sistemi aracılığıyla radar kilidi atılması düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyondur. Dileğim, Yunan halkına musallat olan mevcut hükümetin aklına başına alması, çılgınlık peşinde koşmaktan acilen ve derhal vazgeçmesidir. Aksi halde ödeyecekleri bedelin 1922'nin 30 Ağustos'undan çok daha ağır olması kaçınılmaz bir hayat ve tarih gerçeği olarak tezahür edebilecektir." şeklinde konuştu.

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