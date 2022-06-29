MHP lideri Devlet Bahçeli'de 3lü mutabakat yorumu: "Diplomasi zaferi, hükümet marifeti"

Dün akşam İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılan NATO Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenber katılım göstermişti. Yapılan görüşmeler neticesinde 3 ülke mutabkata vararak ortak bir bildiri metni yayınlamıştı. Türkiye için olumlu sonuçlanan görüşmleer sonra MHP lideri Devlet Bahçeli “Türkiye’miz Madrid’de istediğini almıştır." ifadelerini kullandı.

"DÖRTLÜ ZİRVEDE TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİ GİDERİLDİ"

Türkiye, İsveç ve Finlandiya dün akşam NATO'DA 10 maddelik bir memorandum imzaladılar. yapılan anlaşma sonrası Türkiye'nin iyiliğine olan bildiri metinleri sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli “Madrid’de gerçekleşen dörtlü zirvede Türkiye’nin güvenlik endişeleri giderilmiş; haklı tezleri, meşru teklifleri, terörle mücadele kararlılığı tasdik ve tescil edilmiştir. Kaldı ki, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede tam bir dayanışma ve işbirliği iradesi gösterilmesi hususunda görüş birliği sağlanmıştır. Uluslararası bir organizasyonun bünyesinde ilk defa FETÖ’nün, PYD ve YPG’nin terör örgütü olarak tanımlanması, bu çerçevede İsveç ve Finlandiya’nın anılan terör örgütlerine destek sağlamayacaklarını yazılı güvenceyle taahhüt etmeleri tarihi bir karardır” açıklamalarında bulundu.

"DİPLOMASİ ZAFERİ, HÜKÜMET MARİFETİ"

Finlandiya ve İsveç'in verdiği kararların Türkiye için olumlu sonuçlanması üzerine "İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’ye karşı saldıran tüm terör örgütlerini açık ve net olarak kınamaları, PKK’yı yasaklanmış bir terör örgütü olarak teyit etmeleri, Türkiye’ye uyguladıkları silah ambargosunu kaldıracaklarının sözünü vermeleri, yine Türkiye’nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacaklarını açıklamaları, PKK’nın ve diğer tüm terör örgütlerinin, bunların uzantıları ile iltisaklı kuruluşlarının, ilaveten paravan örgütlerinin ve eleman devşirme faaliyetlerinin soruşturulup yasaklama tedbirini uygulamaya geçecek olmaları hem bir diplomasi zaferi hem de dirayetli bir devlet ve hükümet marifetidir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI"

Tükiye'nin Madrid'de istediğini aldığını belirten Bahçeli "Hiç kimse bu saygı duyulup takdir edilmesi gereken çarpıcı tabloyu karalamaya, fiyasko iftirasıyla izaha teşebbüs ve tevessül etmemelidir. Zillet ittifakının ve bu ittifaka sözcülük yapan odakların derin bir hayal kırıklığı eşliğinde terörizmin ve terör örgütlerinin arkasına geçip Türkiye’yi taşlamaları, gerçekleri çarpıtma densizlikleri utanç verici bir durum, ayıplı bir tutumdur. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olmalarının önünde en azından Türkiye’nin ortaya koyduğu sağlam ve tutarlı duruş açısından bir engel kalmamıştır. Bundan sonra her NATO üyesi ülke ahlak ve samimiyet testinden geçecek, söz ve vaatlerine müzahir hareket edip etmedikleri yakından takip edilecektir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Dışişleri Bakanımızı ve tüm diplomatlarımızı gönülden kutluyor, her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

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