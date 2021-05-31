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MHP Milletvekilleri Kalyoncu ve Karacadağ, Bolu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralandılar

Bolu civarında trafik kazası geçiren MHP İzmir Milletvekili Kalyoncu ve MHP Iğdır Milletvekili Karacadağ'ın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MHP Milletvekilleri Kalyoncu ve Karacadağ, Bolu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralandılar

Bolu civarında gerçekleşen kaza da yaralanan MHP'li vekiller Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karacadağ yaralandı.  

Ankara'dan İstanbul yönüne giden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun kullandığı 06 CCC 035 plakalı otomobil, Çaydurt mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Kalyoncu ve araçta bulunan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karacadağ hafif şekilde yaralandı.

MHP Milletvekilleri Kalyoncu ve Karacadağ, Bolu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralandılar

HASTANEYE KALDIRILDILAR 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından , Kalyoncu'ya ayakta müdahale edildi, Karacadağ ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalyoncu'nun buradaki tedavisinin sürdüğü ve her iki milletvekilinin de durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Kazaya karışan aracın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. 

MHP Milletvekilleri Kalyoncu ve Karacadağ, Bolu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralandılarMHP Milletvekilleri Kalyoncu ve Karacadağ, Bolu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralandılarMHP Milletvekilleri Kalyoncu ve Karacadağ, Bolu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralandılar

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