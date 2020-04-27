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  3. MHP Pendik ilçe Başkanı Yüksel Cebe istifa etti

MHP Pendik ilçe Başkanı Yüksel Cebe istifa etti

MHP Pendik İlçe Başkanı Yüksel Cebe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP Pendik ilçe Başkanı Yüksel Cebe istifa etti

Yaklaşık 4 yıldır başarı ile yürüttüğü görevinden istifasına ilişkin gazetemiz ve internet sitemize özel açıklamalarda bulunan Yüksel Cebe, işlerinin yoğunluğu ve sağlık sorunlarından dolayı istifa ettiğini söyledi. Cebe, kongre sürecine ilişkin olarak ise yeni yönetimin seçileceği sürece kadar mevcut yönetimin görevinin başında olacağını belirtti.

SOSYAL MEDYADAN DA AÇIKLAMA YAPTI

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Cebe şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık dört yıldır yürütmekte olduğum  MHP Pendik İlçe Başkanlığı görevimi işlerimin yoğunluğundan dolayı görevimden istifa ediyorum. Bu güne kadar bana destek veren yanımda olan herkese teşekkür ediyorum.Genel başkanımın ve teşkilatımın her zaman emrindeyim. "

 




GÜNDEM ÖZETİ


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