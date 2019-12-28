MHP Rize Teşkilatı da yerli ve milli otomobilden 53 adet istiyor

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil projesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün düzenlenen törenle Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı.

Aracın tanıtılmasının ardından MHP Rize İl Teşkilatı Türkiye için önemli olan bu adımı desteklediklerini ve gurur duyduklarını dile getirdi. MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan üretimi gerçekleştirilen ilk yerli otomobile talip olduklarını, Rize'de bütün taksi esnafıyla görüşeceklerini ve bu otomobil için teşvik edeceklerinin altını çizdi. TOGG'un geleceği için ülke geneline yayılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Alkan "Bizler TOGG'un dünyaya tanıtlaması ile duyduğumuz gururu onu insanlarımıza anlatarak göstereceğiz. Bizim yerli ve milli bir otomobilimiz olan TOGG'da emeği geçen herkese minnettarız. MHP Rize İl Teşkilatı olarak, tamamı yerli ve milli Türkiye'nin ilk otomobili TOGG'un 53 adetine biz de talibiz. Sadece aracın kendisine değil reklamına da talibiz. Taksici esnafı ile görüşüp bu otomobilin hızla yayılmasına destek vereceğiz" dedi.

Kaynak: İHA