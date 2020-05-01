MHP, sahte hesapların kapatılması için hazırlanan kanun teklifini TBMM'ye sundu!
Koronavirüs salgını ve öncesinde yaptıkları haber ve paylaşımlarla algı yapan sosyal medya hesapları için harekete geçen MHP, kanun teklini MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk aracılığıyla TBMM'ye sundu.
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01 Mayıs 2020 Cuma 17:41
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