MHP Samsun İl Başkanı görevden alındı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı" ruhuna aykırı faaliyetleri nedeniyle MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin'in görevden alındığını...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı" ruhuna aykırı faaliyetleri nedeniyle MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin'in görevden alındığını açıkladı.
MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "'Cumhur İttifakı" ruhuna aykırı faaliyetleri nedeniyle MHP Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır. MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın da Merkez Disiplin Kurulu'na sevki hususunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır" dedi.
FOTOĞRAFLI
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.