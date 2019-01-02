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MHP Samsun İl Başkanı görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı" ruhuna aykırı faaliyetleri nedeniyle MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin'in görevden alındığını...

MHP Samsun İl Başkanı görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı" ruhuna aykırı faaliyetleri nedeniyle MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin'in görevden alındığını açıkladı.

MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "'Cumhur İttifakı" ruhuna aykırı faaliyetleri nedeniyle MHP Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır. MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın da Merkez Disiplin Kurulu'na sevki hususunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır" dedi.

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DHA

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