MHP Serdivan Belediyesi Başkan Adayı İbrahim Pilavcı kimdir, Aslen nereli, kaç yaşında?

AK Parti MHP Cumhur ittifakı ortak adayı Taraklı belediye başkan adayı İbrahim Pilavcı kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. İşte İbrahim Pilavcı'ın biyografisi

BRAHİM PİLAVCI KİMDİR?

1982 yılında Taraklı ilçesi Mahdumlar Mahallesinde doğan İbrahim Pilavcı, Eğitimini sırasıyla Mahdumlar İlkokulu, Taraklı Ortaokulu, Taraklı Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Aile şirketinde iş hayatına başlayan İbrahim Pilavcı, 2009 yılında yapılan Milliyetçi Hareket Partisi Taraklı ilçe Kongresinde İlçe Başkanı seçildi. İki dönem ilçe başkanlığını devam ettiren Pilavcı, daha sonra İki dönemde İlçe Başkan yardımcılığı yaptı. 2010 yılında Malatya’da kısa dönem askerlik vazifesini yerine getiren İbrahim Pilavcı, .2014 Mahalli idareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üyesi adayı oldu. Taraklı Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı ve çeşitli derneklerde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2010 Yılında Mali Müşavirlik ruhsatını alan Tarakçı, 2010 Yılından itibaren Taraklı’da Mali Müşavirlik faaliyetine devam etti. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da çeşitli firmalara finansal ve mali danışmanlık hizmeti sunan İbrahim Pilavcı, evli ve çocuk babasıdır.