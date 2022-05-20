MHP Söğüt İlçe Başkanı Ali Tekin görevinden istifa etti! Sosyal medya hesabından duyurdu!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söğüt İlçe Başkanı Ali Tekin istifa ettiğini duyurdu. Ali Tekin, sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yaparak istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Ali Tekin, paylaşımında Söğüt'e hizmet etmenin kendisine nasip olduğu için mutlu olduğunu sözlerini kullandı.