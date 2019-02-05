MHP’de 50. kuruluş heyecanı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 50. kuruluş yıl dönümünü Adana'da Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla kutlayacak. 12 Eylül 1980 darbesiyle yaşanan ara dönem hariç 1969'dan beri Türk siyasi hayatında varlığını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi, kurulduğu şehir olan Adana'da 50. yıl anısına bir dizi faaliyet icra edecek.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'nın verdiği bilgilere göre, 8 Şubat 2019'da Cuma günü saat 14.00'da Genel Başkan Yardımcılarının da katılımıyla Adnan Menderes Spor Salonu'nda sergi açılışı yapılacak. 8-9 Şubat 1969'da aynı salonda gerçekleştirilen kongreye ilişkin görsellerin, MHP'nin seçim afiş ve pankartlarının yer alacağı sergi, iki gün süreyle açık kaldıktan sonra 10 Şubat'tan itibaren 75. Yıl Sanat Galerisi'nde yine tüm vatandaşlara açık olarak devam edecek.

9 Şubat 2019 Cumartesi günü ise MHP kurmayları, Atatürk Parkı'nda anıta çelenk sunacak. Kutlama programları Çukurova Fuar Alanı'nda sürecek. Ülkücü sanatçılarında eserlerini seslendireceği fuar alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir konuşma yapacak. Kutlama faaliyetleri sebebiyle tüm illerden ve yurt dışından çok sayıda misafirin de Adana'ya geleceği bildirildi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Milleti'nin bekası için Kurucu Liderimiz Başbuğ Alparslan Türkeş ve ülkü arkadaşlarıyla tarih sahnesine çıkan Milliyetçi Hareket Partisi, 50 yıldır onurlu varlığını sürdürmektedir. Başbuğ Türkeş'ten kutlu bayrağı devralan Türk Dünyasının Bilge Lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve kıymetli yol arkadaşları olan Ülkücü kadrolar, bugün de aynı mücadeleyi aynı ruh, aynı heyecanla devam ettirmektedir" dedi.

Avcı, "Türk siyaset tarihinde kıblesi değişmeyen, hiçbir beşeri güç karşısında eğilmeyen ve bükülmeyen MHP'nin tüm zamanlarda Türk Milleti'nin umut ışığı olması anlamlıdır ve bütün Türk milliyetçileri için ayrı bir gururdur. Böylesine seçkin bir siyasi kurumun Adana'da kurulması ve yine Adana'da 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olması, Milli Mücadele sürecinde Atatürk'e ilham veren şehrimiz için, tüm hemşehrilerimiz için büyük onurdur. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı, MHP'nin 50 yıllık tarihinin yer alacağı sergiye, Çukurova Fuar Alanı'ndaki kutlama programlarına davet etmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA