MHP’de 50. yıl heyecanı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 9 Şubat 1969'da kurulduğu Adana'da 50. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

MHP Genel Merkezince bir süredir planlaması üzerinde çalışılan programlarla ilgili MHP Adana İl Başkanlığı da yoğun bir mesai harcıyor. Bu kapsamda İl Divan Kurulu Üyeleriyle yapılan son toplantıda 8-9 Şubat 2019'da Adana'da icra edilecek kutlama programları istişare edildi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı Mahmut Tülek de hazır bulundu.

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin (CKMP) Adana Adnan Menderes Spor Salonu'nda iki gün süren ve Başbuğ Alparslan Türkeş'in MHP Kurucu Lideri olarak çıktığı kongre süreci, etkinliklerin en önemli esin kaynağı olacak.

Programlarda, Ülkücü Milliyetçi Hareketin siyasal alanda sahaya çıkışı sayılan kongreyle ilgili faaliyetlerden, kullanılan mekanlardan da yararlanılacak. Görsel sunumlar, sergi ve söyleşiler de programın önemli etkinlikleri arasında bulunuyor.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Genel Merkezimizin büyük önem verdiği kutlama programı 8-9 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenecek. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de onurlandıracakları tarihi mesajlar vereceği programa Adana'nın ev sahipliği yapacak olması bizim için ayrı bir gurur ve mutluluktur. İl Teşkilatı olarak üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Sadece Adana'mız için değil, ülkemiz açısından da tarihi önem barındıran kutlama programlarına 81 ilden ve dış ülkelerden yoğun bir katılım olacak" dedi.

Başkan Bünyamin Avcı, kutlama faaliyetlerine ilişkin içerik ve ayrıntıların ilerleyen günlerde daha somut bilgilerle kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Kaynak: İHA