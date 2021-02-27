MHP'den Doğu Perinçek açıklaması: Şiddetle karşıyız, çay içmemiz bile mümkün değildir

Geçtiğimiz günlerde Haber Global ekranlarında Mesele programına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hukukçu Gamze Pamuk Ateşli'nin "Olur da Bahçeli siyaseti bırakırsa MHP’nin başına da geçersiniz. Çok uygun bir pozisyonunuz var” demesi üzerine “MHP’nin başına geçmek şereftir. MHP bugün vatansever bir parti. MHP vatansever bir konumda. Türkiye’nin bütünlüğü için çalışıyor, teröre karşı mücadele veriyor, Amerika’ya karşı duruyor, onun için MHP’nin başında olmak bir suç değil” diye konuşmuştu.

"MHP’NİN DOĞU PERİNÇEK’E BAKIŞI BELLİDİR"

Hürriyet gazetesinin ulaştığı MHP'li kaynaklar ise Perinçek'in sözlerine ilişkin olarak, “MHP’nin Doğu Perinçek’e bakışı bellidir. MHP’nin Perinçek ile aynı yerde anılması hoş bir şey değil, şiddetle karşıyız biz bu duruma. Herhangi bir ilişkimiz, beraber hareket etmemiz, çay içmemiz bile mümkün değildir. " dedi.

"MHP’YE ÜYE OLMASI BİLE MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Kaynaklar, "12 Eylül’den evvel ülkücü yöneticilerin hepsini Aydınlık Gazetesi’nde hedef göstermiştir. Gazetelere tam boy ilan verip adını, okulunu, adresini yayınlamıştır. MHP’ye üye olması bile mümkün değildir, bu şekilde kabul edilemez.” diyerek Perinçek'le ilgili görüşlerini net bir şekilde ortaya koydular.