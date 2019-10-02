MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu konusunda açıklama yaptı.

Yalçın, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

Bugün akşam saatlerinden beri İnternet ortamındaki bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna dair asılsız bir iddia dolaştırılmaktadır.

'FİTNE ATEŞİNİ HARLAMAK İÇİN ORTAYA ATILAN İDDİALAR'

Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir.Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir.

DEVLET BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye’se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir."