MHP’den Hayvanları Koruma Günü etkinliği

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindekiler, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağını ziyaret etti.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp ve beraberindeki bir grup partili, Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvan barınağını ziyaret etti. Burada yetkililerden hayvanların durumu ile ilgili bilgi alan Kayaalp, daha sonra hayvanlara kendi elleri ile mama verip sevdi.

Burada konuşan Kayaalp, çocukları hayvan sevgisi ile büyütülmesi gerektiğini, o sevginin de dünyayı güzelleştireceğini söyledi. Kayaalp, "Sadece bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım. Hayvanları bir gün değil, her gün sevmemiz ve korumamız lazım, yaşama hakkına saygı duymamız lazım. Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Korumak yetmiyor, Allah'ın sessiz kullarını sevin ki yüce rabbimiz de bizleri sevsin. Hayvanlara eziyet edenlere karşı duran hayvan barınaklarına ve hayvan koruma derneklerine maddi manevi desteğimizi esirgemeyelim. Bu minvalde yapılan tüm iyiliklerin Allah'ın katında karşılığını muhakkak alınacağını bilir ve merhametli, duyarlı vatandaşlarımızın yardımlarını esirgemeyeceklerini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA