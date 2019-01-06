MHP’den "Kaybolan Değerlerimiz" konulu seminer

MHP Kadın Kolları il Başkanlığı tarafından "Kaybolan Değerlerimiz" konulu seminer düzenlendi. Seminer İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Hülya Bingöl tarafından verildi.

Geçtiğimiz günlerde MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek'in davetiyle "Türk Aile Yapısında Kadının Yeri" konulu seminerini veren Dr. Öğretim Üyesi Hülya Bingöl, bugün de "Kaybolan Değerlerimiz" konulu seminerini gerçekleştirdi. Yaşamın maddi boyutlarındaki büyük değişimin, insanı ve onun değerlerini etkilediğinden bahseden Bingöl, modern çağ ve kapitalizmin insanın ruhundan ziyade, bedenini ve konforunu dikkate alıp İnsanı, doyurmayı, güzelleştirmeyi ve rahat ettirmeyi önemsediğini bunun aynı zamanda kapitalizmin varlık sebebi olduğunu, insanın ne kadar çok tüketirse çarkların da o kadar hızlı döndüğünü anlattı.

Kapitalizmin çarkları hızla dönerken, insanı yücelten, onu farklı ve güçlü kılan ne varsa onları da öğüttüğünü duygularını, değerlerini, kültürünü ve inancını da yozlaştırdığını ifade eden Bingöl, akrabalık komşuluk gibi değerlerin de artık kaybolmaya yüz tuttuğunu söyledi. Bingöl, çocukların Türklük gurur ve şuuru İslam ahlak ve faziletiyle ve değer yargılarıyla yetiştirildiğinde yarının sarsılmaz ve yıkılmaz güçlü Türkiye'sinin inşa edileceğini kaydetti.

MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek ise seminer sonrası , "Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hedefimiz kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkarmaktır. Bugün Kadın Kolları olarak düzenlediğimiz seminere iştirak eden herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA