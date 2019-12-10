MHP'den Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz'a tepki

BURSA (AA) - MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın belediye meclis toplantısında MHP'ye iftira attığını belirterek, özür dilemesi çağrısında bulundu.

Kalkancı yaptığı açıklamada, geçen cuma yapılan Mudanya Belediye Meclis toplantısında MHP Mudanya Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Bülent Erden'in CHP'nin 2014 ve 2019'daki seçim vaatleri arasında bulunan ancak yapılmayan cemevine ilişkin önerge verdiğini belirtti.

Belediye Başkanı Türkyılmaz'ın bu önergeyle ilgili sözlerinde MHP'ye iftira bulunduğu savunan Kalkancı, şöyle devam etti:

"Koltuğa yeniden oturmak adına iki dönemdir cemevi projesiyle oy avcılığına çıkan Türkyılmaz, 'cemevi yapmak belediyenin görevi değildir' sözleriyle bu işten kurtulmaya çalışmakla birlikte, 'MHP tarafından böyle bir yazılı soru önergesi verilmesi sevindirici. Duvarlarına, kapılarına, camlarına çarpı konulan bir anlayıştan cemevine böylesine sahip çıktığınız için de teşekkür ederim' sözleriyle Türk milliyetçilerine ağır bir iftira atmıştır."

Kalkancı sözleri nedeniyle Türkyılmaz'ı özür dilemeye davet etti.





Kaynak: AA