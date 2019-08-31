MHP’den Tortum’da İstişare Toplantısı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş geleneksel olarak yapılan istişare toplantılarının bir yenisini Tortum'da düzenledi.

Toplantıdan önce ilçe esnafını ziyaret eden İl Başkanı Karataş vatandaşlarla tek tek tokalaşıp, hasbihal ederek ilçede yaşayan vatandaşların dilek ve temennilerini dinleyerek, çözüm odaklı çalışmaların, ilgili makamlarla görüşülerek çözümü konusunda sürekli takipçisi olacağını ifade etti.

İl Başkanı Karataş Tortum ilçesinde yapmış olduğu esnaf ziyaretleri esnasında vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile karşılandı. Yapılan bu ziyaretlerin seçim zamanının dışında da devam etmesinden dolayı vatandaşlarımız memnuniyetlerini dile getirdiler.

Daha sonra İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, Meclis Üyeleri ve Sendika Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda Tortum İlçe Başkanı İlhan Uzun ve Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak kısa bir selamlama ve hoş geldin konuşması yaptıktan sonra söz alan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş şu ifadelere yer verdi.

'Hedefimizi Bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin belirttiği gibi 2023 lider ülke Türkiye vizyonunun gerçekleşmesi doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olup, bu minval üzere çalışmalarımızı yoğun bir tempo ile sürdürerek Erzurum özelinde siyasi anlamda Milliyetçi Hareketi hak ettiği konuma getirebilmek için durmadan, dinlenmeden bu istişare toplantılarını her ilçemizde yaparak, vatandaşlarımızla hem hal olup onların gönlünde taht kurarak hedeflediğimiz başarıya ulaşacağımıza inancım tamdır. Bu istişare toplantısına ev sahipliği yapan Tortum ilçe başkanımız İlhan Uzun ve yönetimine ve bu ziyaretimizde yoğun ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı Tortum'lu hemşehrilerime ,ayrıca bu toplantıya iştirak eden il yönetimime, İlçe başkanlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma ve sendika başkanlarına teşekkür ederim.'

Kaynak: İHA