MHP’den Uzundere’de görkemli açılış

Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakılan Uzundere'de SKM açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa MHP İl Başkanı Naim Karataş, MHP MYK üyesi Doç. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Cumhur İttifakı Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, MHP Uzundere İlçe Başkanı Ahmet Er, Ak Parti Uzundere İlçe başkanı Fatih Ertek, Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, Cumhur İttifakı MHP Uzundere Belediye Başkan Adayı Hilmi Aktoprak ile partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesi diğer katılımcılarla birlikte Uzundere'de esnaf ziyareti yapan Karataş, vatandaşlarla bol bol sohbet ederek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılış töreninde bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Naim Karataş, Cumhur İttifakının önemini bir kez daha vurgulayarak, " Ülkenin istikrarının devam edebilmesi için, huzurun ve barışın ilelebet devam edebilmesi için bu seçimlerden Cumhur İttifakının başarılı bir şekilde çıkması gerekmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm teşkilatlarımız ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisine bırakılan başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer ilçelerde de istişareli bir şekilde programlarımızı sürdürmekteyiz.

Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilimizdeki 20 ilçemizde de seçimlerden galip geleceğimize inancımız tamdır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçelinin liderliği ve önderliğinde bizler başarıya doğru koşar adım ilerlemekteyiz" dedi.

Kaynak: İHA