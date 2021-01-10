MHPli önemli isim, partinin kurucusu ve Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in danışmanlığını yapan ve Genel Merkez Binasının mimarıolan Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti. Bunun üzerine vatandaşlar, arama motorlarında, MHPli Ahmet Vefik Alp kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ahmet Vefik Alp öldü mü? Neden öldü? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

MHPLİ AHMET VEFİK ALP KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

72 yaşındaki Ahmet Vefik Alp, 31 Mayıs 1948 yılında İstanbul, Kadıköy, Kızıltoprak'ta dünyaya geldi.

1967’de İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesini, 1971’de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirerek mimar, 1973’te Yüksek Mühendis Mimar oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesine asistan olarak atandı. Amerika’da yüksek lisans ve doktora yaptı. Tez çalışmaları ve makaleleri birçok dilde yayımlandı.

1982’de Suudi Arabistan Kral Fahd Üniversitesine davet edildi ve burada 7 yıl boyunca dersler verdi; birçok mimarlık projesine imza attı.

1984’de doçent, 1989’da Birleşmiş Milletler Teşkilatının himayesindeki “Uluslararası Mimarlık Akademisi” profesörlüğüne getirildi.

Amerika ve Suudi Arabistan’a ilaveten İsviçre ve Japonya’da birçok çalışma yaptı.

1996 yılında “T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Müdürlüğüne” getirilen Alp, aynı yıl “Amerikan Mimarlar Enstitüsü Türkiye Temsilciliği”ne ve bunu takiben “Güney Avrupa Direktörlüğü”ne oybirliği ile getirilmiştir.

2000 yılında Yüksek Bilim Konseyinin teklifi üzerine “Uluslararası Mimarlık Akademisi” tarafından 16 ülkeden 21 üyenin oybirliği ile “Büyük Usta” mertebesine yükseltilmiştir.

Prof. Alp, 1999-2002 yılları arasında Başbakan Başdanışmanlığı görevini üstlenmiştir.

Birçok projesi uluslararası ödül almış Prof. Alp, halen Yeditepe Üniversitesi’nde misafir profesör olarak proje yürütmektedir.

İngilizce ve Fransızca’yı çok iyi derecede bilen Prof. Alp, evli iki çocuk babasıdır.

AHMET VEFİK ALP’İN ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR

• Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Mimarlar Odası

• Uluslararası Mimarlar Birliği

• Amerikan Mimarlar Enstitüsü Kıtasal Avrupa Seksionu

• Uluslararası Konut Birliği

• Japon Şehir Planlama Enstitüsü

• Uluslararası Geleneksel Çevreleri Araştırma Birliği

• Uluslararası Konut ve Planlama Federasyonu

• Mimarlık Eğitimi Avrupa Birliği

• New York Bilimler Akademisi

• Ağa Han Kültür Vakfı, Mimarlık Vakfı

• İstanbul Güzelliklerini Koruma ve Yaşatma Cemiyeti

• Aydınlar Ocağı, Marmara Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı

AHMET VEFİK ALP ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Aile yakınları tarafından da doğrulanan MHPli ismin ani ölümü tüm ülkücü ve siyaset camiasını derinden sarsarken acı haberi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan duyurdu.

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof.Dr. Ahmet Vefik Alp Hocayı Kaybettik. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun" dedi.

MHPli isim Ahmet Vefik Alp'in ölüm nedenine ve cenaze işlemlerine iilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.