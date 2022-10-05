MHP'li Arkaz: "Türkiye sağlıkta dünya'da bir numara"

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Sağlık hizmetinde Türkiye'nin dünyada bir numara olduğunu belirtti. Arkaz, Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, doktorların salgın sürecinde başarılı bir şekilde hizmet verdiğini ifade etti.

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MHP'li Arkaz: "Türkiye sağlıkta dünya'da bir numara"

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Türkiye'nin sağlık hizmetinde dünyada bir numara olduğunu İfede ederek, salgın dönemini başarılı bir şekilde geçirdiğimizi belirtti. Avrupa ve Amerika'da hastalara yeterli şekilde bakılmadığını vurguladı. Türkiye'deki sağlık çalışanlarına verdikleri hizmetten dolayı teşekkürlerini iletti. Arkaz, Türkiye'de ciddi bir sağlık ordusu olduğunu, 1,5 milyon sağlık çalışanı içinde 170 bin doktorun bulunduğunu sözlerine ekledi. Bu yıl 18 bin doktorun mezun olduğunu ifade etti.arkaz2-jpg.webp

MEZUN DOKTOR SAYISINI 25 BİN'E ÇIKARMAK İSTİYORUZ

"Kısa süre içinde mezun olan doktor sayısını 25 bine çıkarmak istiyoruz. 1550 hastanemiz var. Bunların 560'ı özel. 300 bin yatağımız, 126 tıp fakültesi var." diye konuştu. Ücretsiz sağlık hizmetlerinin verildiğinden bahseden Arkaz, doğan her çocuğa 18 yaşına kadar devletin baktığını, ayrıca acil servis ve ambulans hizmetinin, onkoloji tedavisinin, kalp ve damar ameliyatlarının, ağır yanık tedavisinin, diyaliz ve organ nakillerinin ücretsiz olduğunu dile getirdi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sağlık sisteminin olmadığını vurguladı. Arkaz, "Samimiyetle söylüyorum, siyasetle alakası yok. Sağlıktaki hizmet dünyada bir numara." dedi.indir-1-003.jpg

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