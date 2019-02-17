MHP’li başkan adayı Bıyık kız istedi, yüzük taktı

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık kız istedi.

31 Mart'ta yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarına yoğun bir mesai anlayışı ile devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık kız istedi. Betül Parlak ve Mehmet Ali Acar'ın mutluluğa ilk adımı attığı kız isteme törenine katılan Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, kız tarafından Allah'ın emri peygamberin kavliyle diyerek söze girdi. Oldukça heyecanlandığı gözlenen Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın kız tarafından "nasipse olur" sözünü alınca rahat bir nefes aldı. MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, "Allah çıkmış olduğunuz bu yolda sizleri mutlu etsin. Bildiğiniz üzere Düzce Belediye Başkan Adayıyım. Bu çiftimizin nikahlarını Düzce Belediye Başkanı olarak kıymak bana nasip eder" şeklinde konuştu.

Düzce Gürcü Kültür Derneği ziyaret edildi

Kız isteme merasiminden sonra seçim çalışmalarına devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Düzce Gürcü Kültür Derneğini ziyaret etti. Düzce Kültür Derneği Üyeleri tarafından hazırlanan yemekler ikram edildi.

Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP Düzce il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı. Projeleri hakkında bilgiler veren MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık dernek üyelerinden destek istedi.

Kaynak: İHA