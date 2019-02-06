MHP’li Başkan adayı Bıyık sorunları yerinde tespit ediyor

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzcelilerin yaşamış olduğu sorunları yerinde tespit etmeye devam ediyor.

Kazukoğlu Mahallesine bağlı Tepecik Mahallesinde ev ziyaretinde mahalle sakinleri tarafından kanalizasyon ile ilgili sorunlar MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a iletilmişti. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık gündüz mahallelerine davet edilmişti.

Yoğun seçim programına rağmen mahalle sakinlerinin davetiyle yaşanan sorunu yerinde tespit etmek için Tepecik Mahallesine giden MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, yaşanan sorunu kontrol etti.

Mahalle Sakinleri, "Bizler 3 senedir buraya kanalizasyon gelmesi için çabalıyoruz. Bizlere verilen sözler tutulmadı. Seçim dönemlerinde dahi buraya gelen aday olmadı. İlk gelen siz oldunuz. Size bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Bize oy vermediniz diyerek yaşadığımız sorunu çözme konusunda yardımcı olmadılar. Sizden yaşadığımız sorunları çözmenizi istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleriyle yaptığı görüşmeyi teker teker not alan Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, "Daha önce bu mahalleye ev ziyaretinde bulunmuştuk. Sizlerin bizi gündüz buraya davet etmeniz üzerine sorunu yerinde tespit etmek amacıyla geldik. Size buranın sorununun çözümü konusunda söz veriyorum. Yaşamış olduğunuz sorunun çözümü çok zor bir olay değil" dedi.

Kaynak: İHA