MHP'li başkan kendisini vurdu!

Adem Emre Aygün, silahını temizliyordu. MHP' İlçe Başkanı, temizleme sırasında silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

ADEM EMRE AYGÜN'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Adem Emre Aygün silahını temizlerken silah kazara ateş aldı. Elinden yaralanan MHP’li ilçe başkanı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Aygün’ün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.