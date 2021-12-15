MHP'li Hasan Kalyoncu’nun ağabeyi Doç. Dr. İsmail Hakkı Kalyoncu kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, İsmail Hakkı Kalyoncu'nun biyografisi...

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun ağabeyi Doç. Dr. İsmail Hakkı Kalyoncu Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bunun hemen ardından "MHP'li Hasan Kalyoncu’nun ağabeyi Doç. Dr. İsmail Hakkı Kalyoncu kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? soru başlıkları merak konusu oldu. İşte, İsmail Hakkı Kalyoncu'nun biyografisi...

MHP'Lİ HASAN KALYONCU’NUN AĞABEYİ DOÇ. DR. İSMAİL HAKKI KALYONCU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, İSMAİL HAKKI KALYONCU'NUN BİYOGRAFİSİ...

İsmail Hakkı Kalyoncu, 21 Şubat 1962 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Lisans Eğitimini On Dokuz Mayıs Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümünde tamamlayan Kalyoncu, yüksek lisansını yine aynı bölüm ve üniversitede bitirdi. Doktora eğitimini Selçuk Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama üzerine alan Kalyoncu, 2017 yılında Meyve Yetiştirme ve Islahı programı ile Doçentlik unvanına hak kazandı.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Sonuçlandırılmış:

1- Özer, E., “Gilaburu (Viburnum opulus L.)'nun Yeşil Çelikle Çoğaltma İmkanlarının Araştırılması”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2000.

2- Babaoğlu, D., “Bazı Elma Anaçlarının Yeşil Çelikle Çoğaltılması Üzerine Değişik Nem ve Indol Butirik Asit (IBA) Uygulamalarının Etkileri”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2006.

3- Özdemir, G., “Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampus Alanında Yetişen İğdelerin (Elaeagnus angustifolia L.) Seleksiyonu”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2007.

4- Karamürsel, Ö. F., “Bazı Elma Çeşitlerinde Farklı Aşı Metotları Kullanılarak Örtüaltı ve Açıkta Fidan Yetiştiriciliği”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2008.

5- Gürbüzer, A., “Türkiye’de Yaş Meyve ve Sebze Üretimi İhracatı Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2008.

6- Yılmaz, M., “Konya Ekolojik Şartlarında M9 Elma Anacına Aşılı Farklı Elma Çeşitlerinde Aşılama Yöntemleri ve Zamanlarının Aşı Başarısı Fidan Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2009.

7- Akol, S., “Bazı Kimyasal ve Mekanik Uygulamaların Elma Fidanı Üretiminde Dallanma Üzerine Etkileri”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2009.

8- Karakuş, A., “Bazı Elma Çeşitlerinde Kimyasal ve Elle Seyreltme Uygulamalarının Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2009.

9- Aslansoy, B., “Afyon Sultandağı Yöresi Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar” Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2012.

10- Dölek, C., "Sunfire Nektarin Çeşidinin Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Budama ve Terbiye Sistemlerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri." Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2015.

İDARİ GÖREVLER

Yüksekokul Müdürlüğü : Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu 1999-2002,

Yüksekokul Müdürlüğü : Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu 2004-2007, Senato Üyeliği : Selçuk Üniversitesi 1999-2002,

Senato Üyeliği : Selçuk Üniversitesi 2004-2007, Fakülte Kurul Üyeliği : Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2001-2002,

Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği: 2001-2002

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ziraat Mühendisleri Odası

Bahçe Bitkileri Derneği

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Yeterlilik Komitesi, Üye, 2010-

Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği: 2001-2002