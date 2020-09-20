MHP'li başkandan net mesaj: "Cumhur İttifakı bizim için ayrı bir gururdur" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, MHP Kırıkkale Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada "Cumhur İttifakı bizim için ayrı bir gururdur" ifadesini kullandı.

1 6 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanlığı Kongresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri göz önünde bulundurularak yapıldı. Yahşihan İlçesindeki açık alan düğün salonunda yapılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanlığı Kongresi'ne, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Teşkilatı'nın üyeleri, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, MHP’li Belediye Başkanlarından Osman Türkyılmaz, İsmail Bildik, Veysel Aydemir ve Mehmet Koyuncu, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Milletvekili Halil Öztürk, kongrede Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin mesajını okudu.