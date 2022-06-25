MHP'li İsmail Özdemir'den maaş artışı açıklaması: Vatandaşımızın gelir seviyesi yüzde 40 artırılacak

Türkiye'de artış gösteren döviz kuru ve enflasyon nedeniyle vatandaşların alım gücünün artırılması gündemdeki en önemli başlık olarak yerini korurken Cumhur İttifakı'nın bileşeni olan MHP'den bu konuda açıklama geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, partisi tarafından "Adım Adım 2023" sloganıyla düzenlenen ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantısında Bünyanlı ve Tomarzalı partililerle bir araya geldi.

Burada bir konuşma gerçekleştiren İsmail Özdemir; “Kura dayalı saldırılan öncelikli olarak bertaraf edilmiş ve Allah’a hamdolsun belirli ölçüde denge sağlanmıştır." dedi.

"TÜRKİYE FAİZ KAMBURUNDAN KURTARILMIŞTIR"

Faizlerin kontrol altına alındığını dile getiren Özdemir, " Türkiye faiz kamburundan kurtarılmıştır. Şimdi de bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde hissedilen enflasyon ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir." diye konuştu.

Enflasyonla mücadeleye değinen Özdemir, fahiş fiyat artışı yapanlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi.

MAAŞLARA YAPILACAK ARTIŞA DEĞİNDİ

Vatandaşları enflasyona karşı koruyacak olan tedbirlerin hükümet ve Cumhur İttifakı'nın gündeminde olduğunu dile getiren Özdemir," Yapılan resmi açıklamalara bakıldığında inşallah Temmuz ayında gerçekleştirilecek maaş artışlarıyla beraber vatandaşımızın gelir seviyesi de yüzde 40 oranında artırılacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Cumhuriyet Halk Partisini eleştiren Özdemir şunları söyledi:

"Türkiye’nin Karabağ asker gönderdiğini iddia edip, kardeş ülke Azerbaycan’ı bırakıp, Ermenistan’ın yanında yer alanlar zillet mensubu CHP’li milletvekilleridir. Suriye ve Irak’ta kahraman Mehmetçik teröristlerin inlerini başlarına yıkarken, meclise gönderilen tezkereye ayır oyu verip, PKK’lı teröristleri koruma altına almaya çalışan zillet mensubu CHP’dir."

EKREM İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da sert sözlerle eleştiren Özdemir," Yoksulluk edebiyatı yapıp, İstanbul’da ne olduğu belirsiz sözde dans gösterilerine oluk oluk para akıtan zillet mensubu CHP’li belediye başkanıdır." dedi.

Özdemir," Cumhur İttifakı ise Türk milletinin kendisidir. Yeri Türk milletinin yanıdır. Yolu ve menzili de elbette Türk milletinin büyük ülküleridir." şeklinde konuştu.

(İHA)

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