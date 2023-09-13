MHP’li Özdemir, ağır hasarlı okullardaki çalışmalara ilişkin MEB’e soru önergesi verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kentte Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan okulların eğitime hazır hale getirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı...

İhlas Haber Ajansı
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MHP’li Özdemir, ağır hasarlı okullardaki çalışmalara ilişkin MEB’e soru önergesi verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kentte Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan okulların eğitime hazır hale getirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yazılı soru önergesi verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Kayseri'de ağır hasar alan okulların eğitime hazır hale getirilme sürecini Meclise taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e konuyu ilişkin yazılı soru önergesi veren Vekil Özdemir, eğitim faaliyetlerinin aksamaması için yapılan çalışmaları sordu. 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde yapılan planlamaları soran MHP'li Vekil Özdemir'in bakanlığa verdiği yazılı soru önergesi şöyle:

"1. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sebebiyle Kayseri'de toplam kaç okul ağır hasar almış ve boşaltılmıştır? Ağır hasarlı okulların yıkımı tamamlanmış mıdır?

2. Ağır hasarlı okulların yıkımı sonrasında yapılan toplam kaç yeni okul vardır? İhtiyaç duyulan yeni sınıfların yapımı ne zaman tamamlanacaktır?

3. Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için 2023-2024 yılı eğitim dönemine göre yapılan planlamalarda; Kayseri ilinde yeni sınıfların inşası için ne kadarlık ödeneğe ihtiyaç vardır ve bu ödenek şimdiye kadar bakanlığınızca karşılanmış mıdır?

4. Kayseri genelinde bakanlığınıza bağlı olan, okul harici diğer yapılarda (lojman, kapalı spor salonu, vs.) meydana gelen ağır hasar durumu da göz önünde bulundurulduğunda, eğitim faaliyetlerinin aksamaması için gerekli çalışmalar yapılmış mıdır?"

MHP’li Özdemir, ağır hasarlı okullardaki çalışmalara ilişkin MEB’e soru önergesi verdi

MHP’li Özdemir, ağır hasarlı okullardaki çalışmalara ilişkin MEB’e soru önergesi verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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