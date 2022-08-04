MHP'li Semih Yalçın, Habertürk'ün sahibi Turgay Ciner'e ateş püskürdü! "Düşmanca yapılan yayınlar yanına kâr kalmayacak!"

MHP'li Semih Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden Habertürk'ü hedef aldı. MHP karşıtı haberler yaptığını ileri sürdüğü yayın organının sahibi Turgay Ciner'e ateş püsküren Yalçın, "Düşmanca yapılan yayınlar yanına kâr kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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MHP'li Semih Yalçın, Habertürk'ün sahibi Turgay Ciner'e ateş püskürdü! "Düşmanca yapılan yayınlar yanına kâr kalmayacak!"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Habertürk'ün sahibi Turgay Ciner'e adeta ateş püskürdü. Yalçın, Habertürk'ün MHP'yi hedef alan yayınlar yaptığını öne sürerek, "Ciner, neyine ve kimlere güvenmektedir?" ifadelerine yer vererek, yetkiliden hesap sordu.

MHP'li Semih Yalçın, Habertürk'ün sahibi Turgay Ciner'e ateş püskürdü! Düşmanca yapılan yayınlar yanına kâr kalmayacak!

Ciner'in sahibi olduğu Habertürk medyasında MHP'ye düşmanca yaklaşıldığını belirten Yalçın, "Habertürk’ün Türk milletinin siyasetteki sesi olan MHP’ye düşmanca yayınlarını sevk ve idare etmek, Turgay Ciner’in yanına kâr kalmayacaktır. Elbet bir gün kendisiyle hesaplaşılacaktır. Ciner, milletten kazandıklarıyla millete tuzak kurmanın faturasını ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

MHP'li Semih Yalçın, Habertürk'ün sahibi Turgay Ciner'e ateş püskürdü! Düşmanca yapılan yayınlar yanına kâr kalmayacak!

Yalçın'ın paylaşımları şöyle:

“Habertürk yönetiminin, uzunca bir süredir doğrudan partimiz aleyhinde tavır içine girdiği ve şiddeti adım adım artan bir tonla MHP muarızlığını sahnelediği gözlerden kaçmamaktadır. Habertürk’ün MHP aleyhindeki yayınlarını ısrarla devam ettirmesi üzerine zaman zaman partimizce verilen sert tepkilere televizyon yönetiminden pişkin ve cüretkâr bir üslupla cevap verilmiş, ‘olgulara dayanmayan ve hakkaniyetli olmayan iddialarda bulunduğumuz’ öne sürülmüştü.

Bu örneklerden birisinde şu anda yayınlanmakta olan Habertürk Gündem’de Kürşat Oğuz’a gönderdiğimiz ÖSYM Başkanı ile bilgilerin Berhan Şimşek gibi yazısı turası silinmiş birisinin insafsızlığına teslim edilmesidir.

Habertürk’ün bu davranış tarzında ele alınacak taraf bulunmayan programlarında dikkati çeken yanlışlardan en büyüğü; Meclis’te temsil edilen ve maşeri vicdanı aksettiren MHP’nin kurumsal kimliğinin, medya kuruluşu sıfatıyla hedef alınmasıdır. Gazeteciliğin temel normları arasındaki tarafsızlık ilkesine aykırı olan bu tutum, Türkiye’de yerleşik demokratik teamüllere de mugayir ve hukuksuzdur."

"Arkasında CİNER'in MHP'ye husumeti yatmaktadır"

"Ayrıca Habertürk’ün hakikatleri setreden densiz ve volümü patronu tarafından ayarlanmış cevaplarında yer alan ifadeler, çalışanların veya televizyonu yöneten maaşlı kadroların kullanmaya yeltenebileceği bir üslup değildir. MHP’nin kurumsal kimliğini ve siyaset anlayışını eleştiren söz konusu kinayeli ve göndermeli ifadeler, düpedüz patronaj aklı ve şark kurnazlığı numunesidir.

Haddini bilmez MHP aleyhtarı yayınların arkasında patronunun teşvik ve dayanağı olmasa hiçbir Habertürk çalışanının bu kadar cüretkâr olması mümkün değildir. Halkın sesi, Hakk’ın savunucusu olması gereken Habertürk; sahibinin sesine dönüşmüştür.

Milletin birlik ve bütünlüğü, devletimizin bekası için mücadele eden MHP aleyhinde bilinçli ve programlı surette hayata geçirilen yayın politikalarının arkasındaki patronajı görüyoruz. Habertürk’ün partimiz aleyhindeki yayınlarının arkasında bu kara kanalın sahibi olan Turgay Ciner’in MHP’ye husumeti yatmaktadır."

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