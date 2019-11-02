MHP'li vekilden Arınç'a sert sözler!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, son günlerde KHK ile ihraç edilen kişilerle ilgili yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti. Arınç'ın açıklamaları hakkında partisinin Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantısında bir konuşma yapan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, son dönemde FETÖ yanlısı açıklamalarıyla büyük tepki toplayan Bülent Arınç'a eleştiriler getirdi. Enginyurt, "Bülent Arınç denilen bir ağlakçı çıkıpta KYK'lıların durumu faciadır derse, Bülent Arınç çıkıp derse ki 'FETÖ'den mahkum olanların çoğunu savcılar hakimler korkudan mahkum ettiler, bu FETÖ'cüler sabretsinler yakında bunlar hakkettikleri beraata kavuşacak' derse, 'bu FETÖ'cülerin pompacılık yapanları var evde hizmetçilik yapanları var bunlara ağlıyorum' derse ben ne diyebilirim. 250 tane Özel Harekatçıyı yakanlara ağlayan en büyük haindir" diye konuştu.

"254 İNSANA NİYE AĞLAMADIN?"

Açıklamalarını sürdüren Enginyurt,"Bu ülkenin KPSS sorularını çalarak çocukların geleceğini çaldılar, polis imtihanlarında çocukların geleceği ile oynadılar, askeri okullarda çocukların geleceği ile oynadılar. Üniversite sorularını çalıp milyonlarca gencin hayallerini yıktılar. Devlet dairelerinde kendilerinden olmayanların iş akitlerini feshettiler. Bülent Arınç merhametin varsa ve hala ağlayabiliyorsan bu ülkede darbe yapan şerefsizlerin öldürdüğü 254 tane insana niye ağlamadın? Bu nasıl anlayıştır diye sormayacak mıyım? FETÖ'cülere hain demeyecek miyiz? Bu dediğimizde AK Parti'ye muhalefet etmiş mi olacağız?" ifadelerini kullandı.

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