MHP’li Yalçın: Beka meselesi MHP ve AK Parti'nin tespitleri doğrultusunda halka anlatıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Diyarbakır'da partisinin yeni binasının açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye'de çok tartışılan beka meselesi Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin tespitleri doğrultusunda halka anlatılmıştır. Bu, Türk halkı tarafından kabul görmüştür. Bu ülkede eğer 4 siyasi hareketin amaçları, güttükleri siyaset farklı olduğunda sırtını yasladıkları terör örgütü FETÖ ve PKK da olduğunda bu ülkede beka sorunu vardır" dedi.

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı yeni parti binası açılışı Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kayapınar ilçesindeki parti binasının açılışına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yanı sıra MHP milletvekilleri Ahmet Özyürek, Mehmet Celal Fendoğlu, İl Başkanı Cihan Kayaalp, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve çok sayıda partili katıldı.

Açılış töreninde konuşan Semih Yalçın, MHP'nin yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını YSK'nın ilan ettiği tarihten itibaren aktif bir şekilde yürüttüğünü belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi, kendi içerisindeki hazırlıklarını bitirmek suretiyle yerel seçimlere hazır hale gelmiştir. Genel merkezimizin, gerek milletvekillerimizi gerek üst kurul üyelerimizi görevlendirmeleri ve bu görevlendirmeler ile birlikte bu yılın başından itibaren değerli arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız Türkiye'yi tarıyorlar. Buraya veya diğer illere defalarca gitmek suretiyle halkın ayağına uğrayıp onların dertlerini ve isteklerini ve taleplerini tespite çalışıyorlar, bu tespiti de genel merkeze aktarıyorlar. Biz çalışmamıza devam ediyoruz, bugün de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Söğüt'e intikal etti ve açık hava toplantılarının ilkini orada gerçekleştirmeyi tercih etti" dedi.

24 Haziran seçimleri öncesinde 2 önemli siyasi hareketin temsil ettiği Cumhur İttifakı'nın oluştuğunu ve siyasi birlikteliğin oluştuğunu kaydeden Yalçın, şunları söyledi:

'Genel seçimlerde bu siyasi oluşum Cumhur İttifakı, TBMM'den çıkardığımız yasalara dayanarak seçimlere girdik ve önemli bir başarı elde ettik. 15 Temmuz sonrası travmayı, Cumhur İttifakı ruhu, veya onun daha da ötesinde Yenikapı ruhu üzerinden ortadan kaldırma gayreti içerisinde oldular. Doğrusu AK Parti de, Milliyetçi Hareket Partisi de gerek TBMM'de yeni hükümet modelinin sisteminin geçmesini birlikte sağladılar, birlikte halkın karşısına giderek Anayasa değişikliğinde halkın onayını kazandılar ve aldılar. Daha sonra da aynı mantıktan hareketle Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçmek, tespit etmek sonra da seçtirmek suretiyle ülkede yeni bir dönemin kapısı açtı. Cumhur İttifakı üzerinden önemli bir geçiş noktasını iki siyasi hareket gerçekleştirdi. Bununla anayasa değişikliğini, 24 Haziran seçimlerinde başarı elde etmek suretiyle bir sonuca vardık. Aynı mantık TBMM'yi oluşturdu. 600 milletvekillik bir meclisin oluşmasına zemin hazırladık. Yine aynı ruh, Cumhur İttifakı birlikteliği TBMM'yi ve yeni bir başkan seçtirdi."

'CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK BİR HAREKETTİR'

Cumhur İttifakı'nın idealinin ne olduğunu artık millete anlattıklarını dile getiren Yalçın, "Cumhur İttifakı partilerin kendi siyasi gelecekleri ile alakalı oluşmuş bir yapı değildir. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyet devletinin ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir harekettir. Geleceğini, istiklalini yani istikbalini inşa etmiş bir siyasi yapıdır. Dolayısıyla sık sık sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, gelip geçici bir heves değildir. Bu ittifak anlayışı Türkiye'de 15 Temmuz travması sona erinceye kadar devam edecektir. İnşallah Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi seçim sonrasında da Cumhur İttifakı anlayışı 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü yılı birlikte karşılayacaklar birlikte kutlayacaklar. Bu zaman aralığında ise Türkiye'nin meselelerini halletmek suretiyle aziz milletimize hizmet etmiş olacaklar. Bugün Türkiye'de çok tartışılan ve olmadığına inanılan bir beka meselesi Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin tespitleri doğrultusunda halka anlatılmıştır. Bu halk tarafından Türk halkı tarafından kabul görmüştür. Bu ülkede eğer zillet ittifakı dediğimiz veya illet İttifakı dediğimiz birliktelik yapıyı, geleceği ele geçirme noktasına geldiği takdirde bu ülkenin başı belaya girer. Bizim burada ifade ettiğimiz Cumhur İttifakı 100'üncü yılda arzu ettiği yere sıçratabilecek bir birliktelik bir siyasi işbirliğidir. Dolayısıyla bunu önemsiyoruz, 31 Mart seçimlerini de beka sorunu üzerinden halka anlatmaya devam edeceğiz. Bu ülkede eğer 4 siyasi hareketin amaçları, güttükleri siyaset farklı olduğunda sırtını yasladıkları terör örgütü FETÖ ve PKK da olduğunda bu ülkede beka sorunu vardır. Cumhur İttifakı bu sorunun üstesinden gelecek ve inşallah Türkiye Cumhuriyet devletini milleti ile halkı ile birlikte bütün unsurları, kıymet hükümleri ile birlikte geleceğe taşıyacaktır" diye konuştu.

Yalçın ve beraberindekiler açılışın ardından parti binasından ayrılırken, bir grup genç bozkurt işaretleriyle, "Diyarbakır ovası, bozkurtların yuvası" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atarak uğurlandı.

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DHA