MHP'nin 20 adayı daha açıklandı!
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, 20 ilçe ve beldede yerel seçimde belediye başkanı adayı olacak olan isimleri açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, 31 Mart Yerel Seçimi'nde 20 ilçe ve beldeye yönelik belediye başkanları adaylarını açıkladı.
Giresun'un Çanakçı ilçesinde İsmet Öncü,
Isparta'nın Gönen ilçesinde Ahmet Kaya,
Rize'nin Kalkandere ilçesinde Abdullah Çakmak aday oldu.
Afyankarahisar Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük beldesinde Recep Esen
Taşoluk beldesinde Fatih Davas,
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde Mustafa Türk,
Bilecik merkez Bayırköy beldesinde Gani Levent Baydır,
Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinde Fatih Taştan,
Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde Mehmet Öztürk,
Edirne'nin Meriç ilçesi Subaşı beldesinde Erkan Aydın, I
sparta'nın Gönen ilçesi Güneykent beldesinde Hidayet Can,
Kırklareli'nin merkeze bağlı beldeleri Kavaklı'da Gizem Bayram,
İnece beldesinde Veysel Atman,
Kırklareli'nin Babaeski Karahalil beldesinde Oğuzhan Cengiz,
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Kaynarca beldesinde Halil İnan Nazman
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde Gülderen Başoğul,
Büyükkarıştıran beldesinde Yakup Demir,
Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde Tezcan Yılmaz,
Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesinde Seyfettin İlhan,
Sivas'ın Gemerek ilçesi Çepni beldesinde Şahin Otyakmaz aday gösterildi.
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