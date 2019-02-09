MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları

EDİRNE (AA) - MHP Edirne İl Teşkilatı tarafından, MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla birlik ve beraberlik toplantısı düzenlendi.

DSİ Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıda konuşan MHP Edirne İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu, MHP'nin Türkiye'nin bekası için siyaset yaptığını söyledi.

MHP'nin köklü bir siyasi geleneği olduğunu belirten Ferhatoğlu, "Dünya var oldukça ülkemiz var olacak. Türkiye var oldukça, partimiz var olacak. MHP, ne yaptığını, nereye ulaşmak istediğini bilen siyasi bir harekettir. Zafer ancak onu isteyenlerin, emek verenlerin ve samimiyetle mücadele edenlerindir. Bizim meselemiz vatan ve milli bekadır." dedi.

Yerel seçimlerin, Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Ferhatoğlu, şöyle devam etti:

"Asla eğilmeyeceğiz ve taviz vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye’nin istikbal meşalesi, istiklal nişanesidir. Bu meşale sönmeyecek, bu nişane silinmeyecektir. Yeni 15 Temmuzların olmaması için ön olmak mecburiyetindeyiz. Bekamızın ölümcül saldırılardan muhafazası için ileri atılmak, derlenip toparlanmak zorundayız. Bu nedenle 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin tarihi bir önemi vardır."

- "Yeşil Edirne, beton Edirne oldu"

MHP Edirne Belediye Başkanı Recep Kozan da Edirne'ye hizmet etmek için yola çıktılarını belirtti.

Edirne'nin hak ettiği şekilde yönetilmediğini savunan Kozan, "Bizim gözlüğümüz, her zaman hizmet gözlüğü olmuştur. Hiçbir zaman gözlüğümüz rant gözlüğü olmadı. Bugüne kadar rant gözlüğünün Edirne’ye yaptıklarını görüyoruz. Edirne şu anda beton yığını. Yeşil Edirne, beton Edirne oldu. En ufak bir yağmurda düştüğümüz hali görüyoruz. Altyapı çökmüş durumda. Kaldırımlarda gitmek için çok dikkatli olmamız lazım yoksa çukurun içine düşeriz. Böyle bir Edirne var şu anda. Biz Edirne’yi yönetmek istiyoruz ve Edirne’yi pırıl pırıl, medeni bir şehir, yaşanabilir bir şehir haline getirmek için yol çıktık. Bunu da inşallah başaracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA